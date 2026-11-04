علاء ميهوب: رحيل تريزيجيه عن الأهلي «قرار خاطئ».. والتعاقد مع اللاعبين على أساس الإعلانات «مُصيبة»

انتقد علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، قرار إدارة الأهلي برحيل محمود حسن تريزيجيه مع نهاية الموسم الماضي، معتبرًا أن بقاءه كان القرار الأفضل.

وقال علاء ميهوب، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد جلال، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «التعاقد مع تريزيجيه وزيزو أؤيده من الناحية الفنية، وكان من الأفضل استمرار تريزيجيه داخل الأهلي لأنه لم يكن المشكلة الوحيدة داخل الفريق».

وتساءل ميهوب قائلًا: هل الحكم على اللاعب يكون على أساس الجانب الإعلاني ومسألة الوجهة الإعلانية بعيدًا عن المستوى الفني؟».

وعقّب علاء ميهوب: «الفيصل في التعاقد مع اللاعبين أو استمرارهم لا يمكن أن يكون الإعلانات، لأنه لو المبدأ ده هنكون داخلين في مصيبة».