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سعر ومواصفات شانجان ايدو بلس 2026 في السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات شانجان ايدو بلس 2026 في السعودية

شانجان ايدو بلس موديل 2026
شانجان ايدو بلس موديل 2026
صبري طلبه

تقدم شانجان الصينية عدد كبير ومتنوع من السيارات داخل السوق السعودي، منها السيارة ايدو بلس موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، وطرحت السيارة بسعر يبدأ من 67,275 ريال، وعبر 3 فئات من التجهيزات.

ابرز تجهيزات شانجان ايدو بلس موديل 2026

تضم شانجان ايدو بلس موديل 2026 مثبت سرعة، كاميرا محيطة 540 درجة، حساسات حركة أمامية وخلفية، سقف بانوراما للفئة عالية التجهيزات، مكيف هواء أوتوماتيكي، شاشة كبيرة الحجم يصل قياسها إلى 13.2 بوصة تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بصمة داخلية، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شانجان ايدو بلس موديل 2026

كما تضم السيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 نظام صوتي ترفيهي، وسائد هوائية للحماية، فرامل يد كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية أيضًا، مع مقصورة عصرية، وفرامل مانعة للانغلاق، نظام تحديد المسار، مراقبة حالة السائق.

شانجان ايدو بلس موديل 2026

تعتمد السيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات، تيربو، بقوة 178 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

شانجان ايدو بلس موديل 2026

أبعاد السيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 

تأتي السيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 بأبعاد خارجية بلغت 4.77 م للطول الكلي، و1.84 م للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.44 م، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.76 متر.

 

أسعار السيارة شانجان ايدو بلس موديل 2026 في السعودية

 

تبدأ أسعار شانجان ايدو بلس 2026 في السوق السعودي من 67,275 ريالا للفئة الأولى، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 72,335 ريالا و 80,500 ريال.

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