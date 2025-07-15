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سعر بي واي دي F3 موديل 2025 بحالة كسر الزيرو.. فبريكا مانيوال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر بي واي دي F3 موديل 2025 بحالة كسر الزيرو.. فبريكا مانيوال

بي واي دي F3 موديل 2025
بي واي دي F3 موديل 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة بي اي دي F3 من أشهر سيارات السيدان التي انطلقت في مصر، وذلك عن الفئة الاقتصادية، وقدمت السيارة عبر فئتين من التجهيزات لموديلات 2025، الأولى تعمل بناقل سرعات مانيوال، والثانية أوتوماتيكية الأداء.

وظهرت الفئة الأولى مانيوال في السوق المصري للسيارات المستعملة، تحت مفهوم كسر الزيرو، وبسعر يبلغ 600 ألف جنيه، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لم تتجاوز 1500 كيلومتر، مع حالة الفبريكا بالكامل، من الداخل والخارج.

بي واي دي F3 موديل 2025

وفي جميع الأحوال ننصح كل المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الفني الشامل، سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار في أسواق السيارات المستعملة، لضمان الحصول على أفضل حالة مقابل السعر.

مواصفات بي واي دي F3 موديل 2025

زودت السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على ضخ 108 حصانا و145 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات يدوي 5 غيار بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

بي واي دي F3 موديل 2025

تأتي السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 بمقدمة ذات مصابيح حادة الشكل، مع مفهوم خماسي الأبواب، عند حساب مساحة التخزين الخلفية، بالإضافة إلى أبعاد خارجية تقدر بـ 4533 مم للطول الكلي، و1490 مم للارتفاع، بينما يصل عرض السيارة إلى 1705 مم.

بي واي دي F3 موديل 2025

تضم بي واي دي F3 موديل 2025 عجلة قيادة باور، سنتر لوك، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX و USB، بالإضافة إلى ريموت تحكم، وسائد هوائية للحماية، برنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD، فرامل مانعة للانغلاق ABS، مكيف هواء يدوي.

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