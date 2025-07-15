بِعَلَم إيطاليا.. لامبورجيني Temerario GT3 تخطف الأنظار| صور

استطاعت السيارة لامبورجيني Temerario GT3 أن تخطف الأنظار، بعد ظهورها في مهرجان جودوود للسرعة، وجاءت السيارة بعلم إيطاليا، لتعبر عن الهوية الخاصة بها، بالإضافة إلى حزمة عالية الأداء من التجهيزات والتقنيات.

بدأ مشروع تطوير سيارة لامبورجيني خليفة هوراكان، من داخل مقر الشركة في سانت أجاتا بولونييزي، وجاءت فكرة التطوير بالتعاون بين Lamborghini Centro Stile وSquadra Corse، لتنطلق الأيقونة الجديدة Temerario GT3.

لامبورجيني Temerario GT3

القدرات الفنية للسيارة Temerario GT3

تعتمد السيارة لامبورجيني Temerario GT3 على محرك ثماني الأسطوانات V8، سعة 4000 سي سي تيربو مزدوج، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 542 حصانًا، مع التخلي عن القدرات الهجينة والأداء الكهربائي، على عكس سيارة Temerario PHEV التي تقدم قوة قدرها 907 حصانًا.

لامبورجيني Temerario GT3

تجهيزات ومواصفات لامبورجيني Temerario GT3

تأتي السيارة لامبورجيني Temerario GT3 بقاعدة عجلات أطول من هواركان GT3 Evo2، بالإضافة إلى شاسيه ألومنيوم بوزن خفيف، مع مستشعرات دقيقة، و خزان وقود جديد، بينما تعتمد على نظام تعليق رياضي مدعومة بممتصات سداسية الوضعيات طراز KW.

لامبورجيني Temerario GT3

تقدم السيارة لامبورجيني Temerario GT3 بمظهر خارجي يحمل العلم الإيطالي إلى حد كبير ، مع ملصقات تعبر عن بعض العلامات الخاصة بتلك النسخة، وتقدم السيارة بجناح خلفي كبير، جنوط رياضية قياسها 18 إنش طراز Ronal AG، ومشتت هواء، مصابيح تتسم بالشراسة، إضاءة LED، فتحات تهوية ولمسات انسيابية.