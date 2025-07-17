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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن فورد برونكو بتصميم رياضية وتكنولوجيا كهربائية | صور

فورد برونكو
فورد برونكو
صبري طلبه

يستقبل السوق الصيني، الإصدار الأحدث من الأيقونة فورد برونكو، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، وجاءت هذه السيارة بعدد من التطويرات ابرزها تصميم الصندوق الخلفي، بالإضافة إلى بعض الترقيات.

القدرات الفنية لسيارة فورد برونكو

تأتي فورد برونكو النسخة المقدمة للسوق الصيني، بتجهيزات فنية تتضمن محرك بقوة 202 كيلوواط ما يعادل 271 حصانًا، بالإضافة إلى محرك هجين سعة 1500 سي سي، بقوة 241 حصانًا.

 فورد برونكو

وتعتمد فورد برونكو فنيًا على بطارية سعة 43.7 كيلووات/ساعة، مع إمكانية توفير مدى سير يبلغ 137 ميلًا ما يعادل 220 كيلومترًا، بينما يمكن للسيارة قطع مسافة قدرها 650 كيلومترًا ما يعادل 404 ميلًا، وذلك للنسخة الكهربائية بالكامل.

 فورد برونكو

أما في حالة اعتماد السيارة فورد برونكو على التقنيات الهجينة وخزان الوقود في حالة الامتلاء، فيمكن للسيارة أن تقطع مسافة إجمالية كبيرة تقدر بحوالي 758 ميلًا، ما يعادل 1.220 كيلومتر.

 فورد برونكو

تجهيزات وتصميم فورد برونكو

ترتكز فورد برونكو على قاعدة عجلات بطول 2.950 مم ما يعادل 116.1 بوصة، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة بحوالي 5.025 مم، وتأتي السيارة بمقدمة تتسم بالشراسة، مع احرف BRONCO المضيئة، ومقابض مخفية للأبواب، إضافة إلى اقطاب على جانبي السقف، جنوط رياضية تعزز من المفهوم الخاص بهذه النسخة.

 فورد برونكو

تحتوي السيارة فورد برونكو على إضاءة LED، وكاميرات للمتابعة والرصد، حساسات حركة، تقنية كشف النقاط العمياء، تحديد المسار، شاشة داخلية تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، مقود حركة يدعم الكثير من أوامر التحكم.

 فورد برونكو
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