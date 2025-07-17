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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أحدث SUV يابانية.. ماذا تقدم ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026 الجديدة؟

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026
ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026
صبري طلبه

تواصل ميتسوبيشي اليابانية تعزيز تواجدها في أسواق جنوب شرق اسيا، بعد تقديم النسخة الجديدة ديستينيتور موديل 2026 في إندونيسيا، وتأتي هذه السيارة ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع تجهيزات عصرية.

قدرات ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026

تعتمد السيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 161 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026

تجهيزات ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026

تأتي السيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026 بنظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحة سقف بانوراما، إضاءة داخلية محيطة، لوحة عدادات قياسها 8 بوصة، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس لعرض الخرائط والوسائط بقياس 12.3 بوصة، مع دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026

تحتوي السيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026 على حزمة متطورة لمساعدة قائد المركبة ADAS، ومكيف هواء أوتوماتيكي، فرامل يد إلكترونية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، بلوتوث، منفذ USB، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء بفتحات متعددة المناطق للتحكم في المناخ.

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026

تمتلك ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026 مقصورة تتسم بالرحابة، حيث تتسع إلى 7 مقاعد، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية، بينما تأتي ترتكز السيارة على جنوط رياضية 18 بوصة وقاعدة عجلات بطول 2.815 مم، مصابيح LED، وبنسبة طول كلي تقدر بـ 4.680 مم، ومقدمة حادة الشكل.

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026
ميتسوبيشي ديستينيتور ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026 مواصفات ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026 سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026

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