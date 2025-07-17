بروتون ساجا 2025 كسر زيرو أوتوماتيك.. بهذا السعر

تعتبر السيارة بروتون ساجا واحدة من أرخص السيارات التي قدمت في السوق المصري، حيث تنتمي تلك النسخة إلى الفئة الاقتصادية، وذلك عن فئة السيدان، والتي تتمتع بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

وظهرت السيارة بروتون ساجا موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، بعد أن قطعت مسافة لا تتخطى 1500 كيلومتر، وبسعر يبلغ 645 ألف جنيه.

بروتون ساجا 2025

ولكن ننصح دومًا جميع الراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة أو تحت مسمى كسر الزيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن الحالة الميكانيكية والهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار والمقارنة بشكل مفصل.

القدرات الفنية لسيارة بروتون ساجا 2025

تعتمد بروتون ساجا 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك.

بروتون ساجا 2025

وتستمد السيارة بروتون ساجا 2025 حركتها عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تستهلك السيارة نسبة من الوقود تقدر بحوالي 5.6 لترًا، عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

تجهيزات بروتون ساجا 2025

زودت بروتون ساجا 2025 بعدد من التجهيزات منها، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وسائد هوائية أمامية بعدد 2، إنذار مانع للسرقة ونظام إيموبليزر، نوافذ كهربائية، كاميرا خلفية، حساسات ركن.

بروتون ساجا 2025

كما زودت بروتون ساجا 2025 بجنوط ذات مظهر رياضي، مصابيح حادة الشكل، إضاءة نهارية، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، بلوتوث، مرايات كهربائية جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي.