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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات إم جي 5 موديل 2025 في الإمارات

إم جي 5 موديل 2025
إم جي 5 موديل 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة إم جي 5 موديل 2025 واحدة من أبرز السيارات الاقتصادية التي تقدمها MG في السوق الإماراتي، وذلك عن فئة السيدان الشهيرة، وتأتي السيارة بعدد من التجهيزات، بحسب الفئات المطروحة، والتي تبدأ أسعارها من 51,870 درهم.

مواصفات إم جي 5 موديل 2025

تعتمد إم جي 5 موديل 2025 من الناحية الفنية على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 112 حصانًا، و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

 تستمد السيارة إم جي 5 موديل 2025 حركتها عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات مع ناقل سرعات أوتوماتيك الأداء، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.

إم جي 5 موديل 2025

تجهيزات إم جي 5 موديل 2025

تضم السيارة إم جي 5 موديل 2025 مجموعة من التجهيزات منها، نوافذ كهربائية وكذلك للمرايات الجانبية، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، قفل مركزي للأبواب، ريموت للتحكم، إنذار.

إم جي 5 موديل 2025

كما تضم السيارة تجهيزات اخرى منها، فتحة سقف كهربائية، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، وسائد هوائية للحماية تتضمن الناحية الجانبية والأمامية والخلفية، حساسات حركة، كاميرا 360 درجة.

إم جي 5 موديل 2025

تعتمد السيارة إم جي 5 موديل 2025 على جنوط رياضية، ومصابيح LED، بينما تأتي بنسبة طول كلي بلغت 4.601 م، و1.818 م للعرض الكلي، و1.489 م للارتفاع، وقاعدة عجلات بنسبة طول 2.680 م، بالإضافة إلى مساحة تخزين تتسع إلى 512 لترًا.

إم جي 5 موديل 2025

أسعار السيارة إم جي 5 موديل 2025 في الإمارات

تقدم السيارة إم جي 5 موديل 2025 في السوق الإماراتي بسعر يبدأ من 51,870 درهم للفئة الأولى، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 53,933 درهم و 61,610 درهم.

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