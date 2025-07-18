كيا سبورتاج 2024 أعلى فئة كسر زيرو .. أسعار سوق المستعمل

يحتوي سوق السيارات المصري، على الكثير من الاصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب الإمكانيات الفنية والتقنية، إلى جانب بلد المنشأ، والتصميمات، ومنها فئة الرياضية المتعددة الاستخدام، التي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة.

ومن أبرز سيارات الـ SUV هي السيارة كيا سبورتاج الرياضية، والتي ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو، ضمن الفئة عالية التجهيزات موديل 2024، بسعر يبلغ 2 مليون جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل.

كيا سبورتاج 2024

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار حسب كل فئة وموديل، لضمان الحصول على فرصة مميزة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل السعر.

أبرز تجهيزات كيا سبورتاج 2024

تحتوي السيارة كيا سبورتاج 2024 على فتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية 19 بوصة، مصابيح ضباب، إضاءة LED، نظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات، وسائد هوائية متطورة، بلوتوث، كاميرا محيطة، شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

كيا سبورتاج 2024

كما تحتوي الفئة عالية التجهيزات من كيا سبورتاج 2024 على زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، فرامل يد كهربائية، حساسات ركن أمامية وخلفية، مكابح بنظام مانع الانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، متابعة ضغط الإطارات، مراقبة النقاط العمياء، دعم السيارة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات.

كيا سبورتاج 2024

الاداء الفني لسيارة كيا سبورتاج 2024

تعتمد كيا سبورتاج 2024 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 180 حصانًا، و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7 غيار، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.