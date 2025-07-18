أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 في سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، عددا كبيرا ومتنوعا من الإصدارات، حيث تختلف من ناحية القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم، سواء من فئة السيدان، أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام.

ومن بين السيارات الرياضية فئة الـ SUV، ظهرت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا بالكامل، وبسعر يبلغ مليون و300 ألف جنيه للفئة كاملة التجهيزات.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو تحت مفهوم كسر الزيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، والذي يتضمن الحالة الميكانيكية، بالإضافة إلى الكشف الهيكلي، سواء من الداخل أو الخارج، إلى جانب مراجعة متوسط الأسعار حسب الموديل والحالة.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

تجهيزات ومواصفات ميتسوبيشي اكليبس كروس

تضم السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس مثبت سرعة، كاميرا خلفية، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، مقاعد كهربائية أمامية، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة تدعم التطبيقات الذكية مثل أبل كار بلاي أندرويد أوتو، بالإضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

تحتوي السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس على مرايات كهربائية ضم، بلوتوث، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مدخل AUX و USB، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، قفل مركزي للأبواب، نظام مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، إيموبليزر مانعة للانغلاق.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

أما عن الأداء الفني للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس، فتستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.