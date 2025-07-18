بقوة 408 حصان .. لكزس تقدم RZ الكهربائية الجديدة

تواصل لكزس اليابانية من تعزيز تواجدها عالميًا في مجال صناعة السيارات، بعد أن أطلقت نسختها الكهربائية الجديدة صاحبة اللقب RZ، والتي تأتي بتصميم رياضي، مع باقة من القدرات الفنية عالية الأداء، بالإضافة إلى أدوات مساعدة السائق، سواء من ناحية الترفيه أو التحكم والحماية.

القدرات الفنية للسيارة لكزس RZ

تقدم السيارة لكزس RZ عبر 3 فئات من التجهيزات الفنية، الأولى بقوة إجمالية قدرها 224 حصانًا، وقوة 380 حصانًا للفئة الثانية، بينما تقدم الفئة الثالثة بقوة قدرها 408 حصانًا، ويترواح مدى السير بين 568 و440 كيلومترًا.

لكزس RZ

أداء لكزس RZ

تصل السيارة لكزس RZ إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومترًا في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تقدر بحوالي 4.4 ثانية.

لكزس RZ

تجهيزات لكزس RZ

تضم السيارة لكزس RZ شاحن لاسلكي للهواتف، مثبت سرعة تكيفي، تقنية مراقبة النقاط العمياء، حزمة من الوسائد الهوائية المتقدمة للحماية، تقنية الحفاظ على المسارات، مستشعرات حركة أمامية وخلفية، كاميرا بانوراما، مرايات كهربائية، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك.

لكزس RZ

ترتكز لكزس RZ على جنوط رياضية، وتأتي السيارة بفتحة سقف بانوراما، إضاءة LED، زجاج مظلل، عجلة قيادة عصرية تتناسب مع المفهوم الكهربائي المطور، فرامل أوتو هولد، مكيف هواء أوتوماتيكي، شاشة كبيرة الحجم لتشغيل الوسائط المتعددة والخرائط بدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد أوتو.