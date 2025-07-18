احمي سيارتك من مخاطر الطقس الحار .. نصائح ذهبية

يشكل فصل الصيف أهمية كبيرة في عالم السيارات، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، والتي ربما تؤثر على أداء السيارة، إلى جانب ظهور بعض الأعطال، أشهرها دورة التبريد، بالإضافة إلى الاضرار الناتجة عن تعرض السيارة لأشعة الشمس المباشرة وغيرها.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أفضل الطرق لحماية السيارة من مخاطر الطقس الحار، وللحصول على أفضل أداء خلال فصل الصيف.

حماية السيارة في فصل الصيف

زيت المحرك

يعتبر زيت المحرك هو القلب النابض للسيارة، حيث يعمل على تزييت الأجزاء المعدنية الداخلية بعناية، ومنع الاحتكاك المباشر، الذي يؤثر بشده على أداء السيارة، ولذلك ننصح بأهمية الكشف عليه واختباره من وقت إلى اخر، بالإضافة إلى تغييره عند قطع الكيلومترات المحددة، أو في حالة تعرضه لفقد الخصائص، لضمان حماية موتور سيارتك.

سائل التبريد

من الضروري أن نقوم بالكشف الجيد على دورة تبريد السيارة، وتغيير المياه في الموعد المحدد، وغالبًا تكون المياه الخضراء أو الزرقاء هي الأكثر انتشارًا، ولكن ننصح بمراجعة كتالوج السيارة، ومن الأفضل غسيل دورة التبريد من وقت إلى اخر للحصول على أداء متميز وتجنب مشكلات ارتفاع الحرارة.

مروحة التبريد

يفضل أن تقوم بفحص أداء مروحة التبريد، حيث يتمكن هذا الجزء الهام في اعطاء مناخ مناسب لدورة التبريد، ويمكن متابعة ذلك عن طريق الصوت أو الفحص البصري، كما ننصح بمراجعة عمل الترموستات والتي تنظم عملية التبريد أيضًا.

ردياتير السيارة

قم بتنظيف ردياتير السيارة من وقع إلى اخر باستخدام الهواء المباشر، وبعد ذلك تأكد من عدم وجود أي تسريبات في الوصلات المعدنية، وخلوه من الثقوب، وننصح أن تقوم بغسله من وقت إلى اخر وخاصة في حالة ظهور أي عوامل للصدأ.

حماية الهيكل الخارجي والمقصورة

ننصح جميع قائدي السيارات بأهمية الاصطفاف في الأماكن المظللة، لحماية الهيكل الخارجي والمقصورة من أشعة الشمس المباشرة، والتي تؤثر بشده على حالة الطلاء، بإضافة إلى تأثيرها على المكونات الداخلية، مع وضع غطاء يحجب الاشعة سواء من الخارج، أو استخدام “شماسات” الحماية الداخلية.