قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لندن تلتحق بأوروبا في خفض سعر النفط الروسي: ضربة اقتصادية جديدة لموسكو
مصطفى بكري: حديث الرئيس السيسي عن مخطط التهجير واضح ولا يقبل النقاش
الإيجار القديم والبكالوريا والرياضة .. مشروعات بقوانين مهمة تنتظر تصديق الرئيس
ماقلتش مذكور في القرآن .. تعليق رئيس حزب الوفد بعد تصريحه الصادم
تعرف على أسباب إلغاء مباراة الأهلي والنجم الساحلي الودية
صدمة| الأهلي يستبعد وسام أبو علي من معسكر تونس لهذا السبب
اعملي حسابك | رسالة صادمة لـ شيرين على الهواء لهذا السبب
بينهم إثيوبيا.. 3 دول تساعد إسرائيل في مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة
خبير علاقات دولية: إسرائيل ترفض الصفقة الشاملة.. ولا انفراجة قريبة في غزة
دا بالذات ممنوع عني| أول تعليق من لطفي لبيب بعد خروجه من المستشفى .. خاص
آرسنال يخطف نوني مادويكي من تشيلسي مقابل 50 مليون جنيه.. وأرتيتا يعلق
شوقي علام يحدد ضوابط وآداب الطريق: غض البصر أصبح له صورتان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

احمي سيارتك من مخاطر الطقس الحار .. نصائح ذهبية

حماية السيارة في فصل الصيف
حماية السيارة في فصل الصيف
صبري طلبه

يشكل فصل الصيف أهمية كبيرة في عالم السيارات، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، والتي ربما تؤثر على أداء السيارة، إلى جانب ظهور بعض الأعطال، أشهرها دورة التبريد، بالإضافة إلى الاضرار الناتجة عن تعرض السيارة لأشعة الشمس المباشرة وغيرها.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أفضل الطرق لحماية السيارة من مخاطر الطقس الحار، وللحصول على أفضل أداء خلال فصل الصيف.

حماية السيارة في فصل الصيف

زيت المحرك 

يعتبر زيت المحرك هو القلب النابض للسيارة، حيث يعمل على تزييت الأجزاء المعدنية الداخلية بعناية، ومنع الاحتكاك المباشر، الذي يؤثر بشده على أداء السيارة، ولذلك ننصح بأهمية الكشف عليه واختباره من وقت إلى اخر، بالإضافة إلى تغييره عند قطع الكيلومترات المحددة، أو في حالة تعرضه لفقد الخصائص، لضمان حماية موتور سيارتك.

سائل التبريد 

من الضروري أن نقوم بالكشف الجيد على دورة تبريد السيارة، وتغيير المياه في الموعد المحدد، وغالبًا تكون المياه الخضراء أو الزرقاء هي الأكثر انتشارًا، ولكن ننصح بمراجعة كتالوج السيارة، ومن الأفضل غسيل دورة التبريد من وقت إلى اخر للحصول على أداء متميز وتجنب مشكلات ارتفاع الحرارة.

مروحة التبريد 

يفضل أن تقوم بفحص أداء مروحة التبريد، حيث يتمكن هذا الجزء الهام في اعطاء مناخ مناسب لدورة التبريد، ويمكن متابعة ذلك عن طريق الصوت أو الفحص البصري، كما ننصح بمراجعة عمل الترموستات والتي تنظم عملية التبريد أيضًا.

ردياتير السيارة

قم بتنظيف ردياتير السيارة من وقع إلى اخر باستخدام الهواء المباشر، وبعد ذلك تأكد من عدم وجود أي تسريبات في الوصلات المعدنية، وخلوه من الثقوب، وننصح أن تقوم بغسله من وقت إلى اخر وخاصة في حالة ظهور أي عوامل للصدأ.

حماية الهيكل الخارجي والمقصورة

ننصح جميع قائدي السيارات بأهمية الاصطفاف في الأماكن المظللة، لحماية الهيكل الخارجي والمقصورة من أشعة الشمس المباشرة، والتي تؤثر بشده على حالة الطلاء، بإضافة إلى تأثيرها على المكونات الداخلية، مع وضع غطاء يحجب الاشعة سواء من الخارج، أو استخدام “شماسات” الحماية الداخلية.

نصائح لقائدي السيارات طرق حماية السيارة طرق حماية السيارة في الصيف كيف تحمي سيارتك في الصيف حماية السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

هدير عبد الرازق

علقة موت لـ هدير عبد الرازق داخل شقة سكنية مجهولة.. تفاصيل مثيرة

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

الحريق

السيطرة على حريق في مطعم بالخصوص | صور

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني: توجيهات الرئيس بشأن الأمن الغذائي ترسم خارطة طريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي

حسين أبو العطا

حزب ”المصريين“: العلاقات المصرية السعودية نموذج فريد للوحدة والمصير المشترك

الحزب المصري الديمقراطي

المصري الديمقراطي: حملتنا الدعائية تستعرض مبادئ الحزب ومواقف نوابه

بالصور

كاجوال لافت.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان لافت.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل أحاسيس في جدة.. صور

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شاهد.. أحدث سيارة من لكزس بميزات تدليك ومساج فاخرة

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد