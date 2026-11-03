محافظ الدقهلية يتابع حملة للتصدي للتلوث السمعي بمدينة بلقاس

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود الحملة الليلية التي تم تنفيذها بمدينة بلقاس، للتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومكبرات الصوت المزعجة، وضبط الدراجات البخارية والمركبات المخالفة، في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع والحفاظ على الهدوء والسكينة العامة.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل يومي، على مدار اليوم، صباحًا ومساءً، والتصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات في مختلف الأماكن، مع منع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين أو تتسبب في إعاقة الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر تكليفاته إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة اليومية والتصدي لظاهرة التلوث السمعي، ومصادرة أجهزة ومعدات الصوت والدراجات البخارية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إزالة أي تعديات أو إشغالات فور رصدها.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تابعت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، وأشرفت على حملة مكبرة لضبط أجهزة الصوت ومكبرات الصوت المسببة للتلوث السمعي، إلى جانب ضبط المركبات المخالفة، بمشاركة عماد ميلاد، وأحمد عوض، نواب رئيس المدينة وإدارات الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية.

وأسفرت الحملة عن ضبط موتوسيكل، والتحفظ على ومصادرة 27 قطعة من أجهزة ومعدات الصوت المخالفة، شملت 23 سماعة بازوكا، و3 سماعات كبيرة، وطقم صوت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة محافظة الدقهلية لإعادة الانضباط إلى الشارع، والحد من مصادر الإزعاج والتلوث السمعي، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على حق المواطنين في بيئة آمنة وهادئة.