لجنة بالنواب تفتح ملفات مراكز الشباب بالدقهلية.. وتأجيل طلبات إحاطة لحين حضور الوزير

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن مشكلات مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بمحافظة الدقهلية، في مقدمتها تأخر أعمال التطوير والإحلال والتجديد، وعدم الانتهاء من بعض المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، فيما قررت اللجنة تأجيل مناقشة طلبين لحين حضور وزير الشباب والرياضة.

مركز شباب ميت غمر على طاولة المناقشات

وشهد الاجتماع، الذي عُقد اليوم الثلاثاء، حضور اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد جابر عساف مدير المنشآت الشبابية، والدكتور إيهاب الأبياري مدير عام الإنشاءات الرياضية، والدكتور علاء جاب الله مدير عام الاتصال السياسي، والدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

واستعرضت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة ميرفت عازر بشأن عدد من الملفات المتعلقة بمراكز شباب ميت غمر، حيث أوضحت الحكومة أن الملعب السباعي بقرية صهرجت الكبرى تم إنشاؤه عام 2022 بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع، وجرى الاستلام الابتدائي له في 28 أبريل من العام نفسه، لافتة إلى أن النجيل الصناعي لم يتجاوز عمره الافتراضي المحدد بخمس سنوات، وأن التنسيق جارٍ مع الجهة المنفذة لإنهاء إجراءات الاستلام النهائي.

وفيما يتعلق بتطوير مركز شباب مدينة ميت غمر، أفادت الحكومة بأن مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية وافق على طرح الملعب للاستثمار، مع العمل على إعداد مقايسة المشروع واستخراج التراخيص اللازمة لإنشاء غرف خلع ملابس ودورات مياه لخدمة منطقة الملعب.

مخالفات بأرض المعرض وخلاف حول ولاية جزء من المركز

كما ناقشت اللجنة ملف إحلال وتجديد الملعب الخماسي ومسرح المركز واستغلال أرض المعرض، حيث أوضحت الحكومة أن الأرض تم تأجيرها لأحد الأشخاص لمدة ثلاثة أشهر، إلا أنه ارتكب مخالفات بالبناء على المساحة المخصصة له، وصدر قرار بإزالة تلك المخالفات، تمهيدًا لتصحيح الوضع واستغلال الأرض بما يسهم في تنمية موارد المركز، إلى جانب إعادة إحياء النشاط المسرحي.

وأشارت الحكومة إلى وجود خلاف بشأن ولاية جزء من أرض المركز بين وزارتي الشباب والرياضة والري، والعمل جارٍ على حل هذه الإشكالية.

وبشأن تطوير البنية التحتية لمركز شباب قرية تفهنا الأشراف، أوضحت الحكومة أنه سيتم إدراج أعمال التطوير ضمن خطة الوزارة للعام المالي 2027/2028.

توصيات بحصر الملاعب ومتابعة العيوب الفنية

وعقب المناقشات، أوصت اللجنة بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة لموافاتها رسميًا ببيان يؤكد إدراج مركز شباب تفهنا الأشراف ضمن الخطة الاستثمارية المقبلة، إلى جانب حصر الملاعب التي نفذتها شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية على نفقتها وتم تسليمها نهائيًا، وكذلك الملاعب التي أُسند تنفيذها إلى الهيئة العربية للتصنيع وظهرت بها عيوب بعد التسليم، مع توضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيالها.

تأجيل طلبين لحين حضور وزير الشباب والرياضة

وفي سياق متصل، قررت اللجنة تأجيل مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب نبيل أبو وردة بشأن تطوير نادي جديلة الرياضي بالمنصورة، والنائب عماد الغلبان بشأن إهدار المال العام نتيجة توقف أعمال تنجيل ملعب ميت يعيش السباعي لأكثر من عامين.

وجاء قرار التأجيل لحين عقد اجتماع بحضور وزير الشباب والرياضة، بهدف وضع آلية عمل واضحة لتنفيذ طلبات النواب، في ضوء الشكاوى المتكررة بشأن عدم التزام الوزارة بالتوقيتات الزمنية المتفق عليها لتنفيذ أعمال التطوير والإحلال والتجديد للملاعب والمنشآت الشبابية بدوائرهم.