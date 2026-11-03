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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يعقد اجتماعا موسعا مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً مع المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة اللواء أحمد رجاء ، لمناقشة آليات تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بمختلف المناطق والأحياء السكنية .

خطة عاجلة لتطهير شبكات الصرف الصحى بالمناطق الساخنة استعداداً لفصل الشتاء

وخلال الإجتماع الذى حضره محمد ممدوح معاون المحافظ للمتابعة الميدانية ومنسق مشروعات المرافق بالمحافظة ، شدد المهندس عمرو لاشين على سرعة تنفيذ خطة الشركة طوال فصل الشتاء ، والتى تتضمن تكثيف أعمال تطهير شبكات وخطوط إنحدار الصرف الصحى ، وخاصة بالمناطق التى تمثل نقاطاً ساخنة بمختلف أنحاء مدينة أسوان ، ومن أبرزها مناطق الشيخ هارون والإذاعة والمحمودية وخور عواضة والسيل وعباس فريد والحصايا وخلف الشادر القديم وأرض الجميلى والمسلة والرضوانية وطريق السادات والمستشفى العسكرى ، بما يسهم فى رفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة ، والحد من مشكلات الطفح والكسورات بالخطوط ، والتخفيف من أى معاناة قد يتعرض لها المواطنين .

تنفيذ متتابع للأعمال بالمناطق الأكثر إحتياجاً لضمان تحسين مستوى الخدمة

ووجه محافظ أسوان بأن تتضمن الخطة التنفيذية المتكاملة رفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بالمناطق الأكثر إحتياجاً ، مع إستمرار المتابعة الميدانية لكافة الأعمال ، وتنفيذها بشكل متتابع بمختلف المناطق والنقاط الساخنة ، بما يضمن الوصول تدريجياً إلى جميع المناطق المستهدفة وتحقيق التحسن المطلوب فى مستوى خدمات الصرف الصحى المقدمة للمواطنين .

مناقشة المشروعات الحيوية لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بالمحافظة

وشهد الإجتماع أيضاً إستعراض ومناقشة الخطوات التنفيذية لحزمة الأعمال الخاصة بمشروعات الصرف الصحى المزمع تنفيذها خلال الفترة الحالية ، والتى يأتى فى مقدمتها ربط خط محطة رقم (10) بمنطقة السيل بمحطة رقم (14) للصرف الصحى بمنطقة العلاقى ، فضلاً عن مناقشة عدد من المشروعات الهامة والحيوية التى تستهدف دعم وتطوير البنية الأساسية وتحسين كفاءة منظومة الصرف الصحى بمختلف أنحاء المحافظة .

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