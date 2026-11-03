محافظ أسوان يلتقى ممثلى أهالى قرية الكاجوج بكوم أمبو ويوجه بسرعة تلبية المطالب الجماهيرية

استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الجماهيرية بعقد لقاء مع ممثلى أهالى قرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو للإستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم فى مختلف القطاعات الخدمية .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 بالجمهورية الجديدة ، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى.

بحث مطالب الأهالى فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة

وخلال اللقاء ، إستمع محافظ أسوان إلى مختلف المطالب والإحتياجات التى تم عرضها فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والرعاية الصحية والتربية والتعليم والأبنية التعليمية ، موجهاً بسرعة التنسيق مع الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، والعمل على وضع الحلول المناسبة لتلبية إحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

الإنتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالكاجوج بنهاية العام الحالى

وأكد المهندس عمرو لاشين على أنه فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، فإن قرية الكاجوج مدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجارٍ الانتهاء من الأعمال المتبقية بهذه المشروعات تمهيداً لإستكمالها بنهاية العام الحالى، بما يسهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للأهالى .

التنسيق لتنفيذ توسعات المدرسة الإبتدائية وتلبية إحتياجات الوحدة الصحية

وفى قطاع التعليم ، وجه المحافظ بالتنسيق بين هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوسعات المطلوبة بمدرسة التعليم الإبتدائى بالقرية، بما يسهم فى إستيعاب الكثافة الطلابية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب .

وفى قطاع الرعاية الصحية ، كلف محافظ أسوان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لتنفيذ المطالب الخاصة بتوفير جهاز أشعة الأسنان والمولد الكهربائى ومعمل التحاليل بوحدة طب أسرة الكاجوج ، فضلاً عن توفير الأدوية اللازمة لحالات الأمراض المزمنة وصرفها من الوحدة لتخفيف مشقة إنتقال الحالات المرضية إلى أقرب مستشفى للحصول عليها .

التعريف بقانون 168 للتقنين والتصالح فى مخالفات البناء

وناشد محافظ أسوان أهالى قرية الكاجوج بمركز كوم أمبو وغيرهم بضرورة إستثمار المزايا والتيسيرات التى أتاحتها الدولة من خلال قانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن تقنين أوضاع أراضى الدولة والتصالح فى بعض مخالفات البناء، لافتاً إلى ضرورة الإسراع بالتقدم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتقنين، أو من خلال المراكز التكنولوجية للتصالح، وال‘ستفادة من الحوافز والتسهيلات التى أقرتها الدولة تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بمد فترات التقديم ومنح المواطنين فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم القانونية، بما يحقق لهم الإستقرار الأسرى والمعيشى ويحافظ على حقوقهم وممتلكاتهم ، وأهمية إغتنام هذه الفرصة الذهبية وعدم تأجيل إجراءات التقديم ، والإستفادة من الحوافز المتاحة قبل إنتهاء المدد المقررة .

الأهالى يشيدون باللقاءات الجماهيرية والتواصل المباشر مع المواطنين

وفى ختام اللقاء ، أعرب ممثلو أهالى قرية الكاجوج عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسوان على جولاته الميدانية المتتالية بمختلف القرى والمراكز والمدن ، وحرصه على الإستماع المباشر للمطالب الجماهيرية ، وعقد اللقاءات مع المواطنين ، والعمل على وضع الحلول الفورية من خلال التدخلات العاجلة والتنسيق مع المسئولين بمختلف قطاعات العمل العام .