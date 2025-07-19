بقوة 700 حصان.. عودة لاندروفر ديفندر الكلاسيكية

ظهرت السيارة لاندروفر ديفندر ذات الطابع الكلاسيكي إلى الأضواء، حيث عادت بلمسات ECD Automotive Design، لتعبر عن أيقونة حقيقية ولكن بقدرات فنية عالية الأداء، مع تمتعها بمفهوم خاص، يرجع بنا إلى زمن اخر.

وأظهرت الصور الخاصة بسيارة لاندروفر ديفندر صاحبة هذا الموضوع، مقصورة كلاسيكية مميزة بالفعل، بداية من المقاعد المكسوه بالجلد الفاخر، صاحب الغرز المخصصة، وصولاً إلى اللمسات الخشبية المصنوعة من أشجار الجوز الأفريقي، والتي ظهرت على عجلة القيادة ومقبض ناقل السرعات، بالإضافة إلى عدد كبير من الأجزاء الاخرى.

لاندروفر ديفندر الكلاسيكية

وتضم السيارة لاندروفر ديفندر خاصية التحكم في المقاعد كهربائيًا، بالإضافة إلى مسند يد، وجلد ألكنتارا الفاخر، مع إضاءة داخلية، وفتحة سقف، إلى جانب تجهيزات عصرية تتضمن نظاما صوتيا ترفيهيا، مكبرات صوتية، مكيف هواء، شاشة تتوسط قمرة القيادة تدعم التطبيقات الذكية، تتصل بكاميرا لسهولة التحكم.

لاندروفر ديفندر الكلاسيكية

القدرات الفنية للسيارة لاندروفر ديفندر الكلاسيكية

تعتمد لاندروفر ديفندر على محرك ثماني الأسطوانات طراز v8، مقترن بشاحن توربيني سوبرتشارجر، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 700 حصان، نظام تليق رياضي، وناقل سرعات يدوي طراز T56 مكون من 6 نقلات.

لاندروفر ديفندر الكلاسيكية

تصميم مميز لسيارة لاندروفر ديفندر

تحمل السيارة لاندروفر ديفندر الطابع الكلاسيكي مع المفهوم الرياضي، ضمن الفئة متعددة الاستخدام SUV، والتي تستخدم للطرق الطرق الوعرة، وظهرت بمقدمة ذات مصابيح دائري، مع شبكة علوية، وطلاء باللون Eastnor Green، ومكان مخصص للإطار البديل من طراز BFGoodrich، وجنوط قياسها 20 إنشا.