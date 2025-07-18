أخبار السيارات| 5 سيارات هاتشباك زيرو في السوق المصري "بالاسعار"..الكشف عن فورد برونكو الجديدة

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.



5 سيارات هاتشباك زيرو بالسوق المصري.. الأولى أرخصها سعرًا

يضم سوق السيارات المصري، عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات وبلد المنشأ، بالإضافة إلى تنوع القدرات الفنية والتصميمات الهيكلية، بين السيدان، والفئة الرياضية متعددة الاستخدام، وفئة الهاتشباك ذات الشعبية الكبيرة.

الكشف عن فورد برونكو بتصميم رياضية وتكنولوجيا كهربائية | صور

يستقبل السوق الصيني، الإصدار الأحدث من الأيقونة فورد برونكو، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، وجاءت هذه السيارة بعدد من التطويرات ابرزها تصميم الصندوق الخلفي، بالإضافة إلى بعض الترقيات.

أحدث SUV يابانية.. ماذا تقدم ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2026 الجديدة؟

تواصل ميتسوبيشي اليابانية تعزيز تواجدها في أسواق جنوب شرق اسيا، بعد تقديم النسخة الجديدة ديستينيتور موديل 2026 في إندونيسيا، وتأتي هذه السيارة ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع تجهيزات عصرية.

بروتون ساجا 2025 كسر زيرو أوتوماتيك.. بهذا السعر

تعتبر السيارة بروتون ساجا واحدة من أرخص السيارات التي قدمت في السوق المصري، حيث تنتمي تلك النسخة إلى الفئة الاقتصادية، وذلك عن فئة السيدان، والتي تتمتع بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

شاهد.. مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026 ، وتنتمي مايباخ SL 680 لفئة السيارات الكوبيه الفاخرة، وتمتلك تصميم جذاب وأنيق .