شاهد.. مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026 ، وتنتمي مايباخ SL 680 لفئة السيارات الكوبيه الفاخرة، وتمتلك تصميم جذاب وأنيق .

مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026

مواصفات مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026

تمتلك سيارة مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي واسع بتصميم A-shape مطلي بالكروم اللامع، وغطاء محرك مطلي باللون الأسود وبه نقوش شعار مايباخ ثلاثية الأبعاد باستخدام تقنية PixelPaint، وإطار أمامي وإضاءة أمامية بتفاصيل من الذهب الوردي .

مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026

إضافة إلى أن سيارة مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026 بها ايضا، أنابيب عادم من الكرومية ذات قضيب أفقي، وشعار مايباخ المضيء، ومشتت هواء خلفي،، وبها سقف قماشي قابل للطي من نوع Acoustic Comfort يأتي بلون أسود فاتح مزين بنقوش مايباخ الدقيقة، وبها جنوط معدنية مقاس 21 بوصه .

مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026، تصميم ثنائي للمقاعد، وتم إزالة المقاعد الخلفية لإفساح مجال أوسع للراحة، وبها كونسول وسطي، وبها عناصر مطلية بالكروم الفضي، وبها تقنيات عزل صوتي متقدمة باستخدام مواد رغوية وأقمشة صوتية تضمن تجربة قيادة هادئة وفاخرة، ونظام تعليق متطور يضم تكنولوجيا هيدروليكية شبه نشطة للاستقرار الفوري ومنع التمايل، وبها صمامات مخصصة من مايباخ ونوابض ناعمة لراحة قصوى.

محرك مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026

مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026

زودت سيارة Mercedes-Maybach SL 680 موديل 2026 بمحرك سعة 4000 سي سي، وبها شاحن توربيني مزدوج، وتنتج قوة 585 حصان، وبها عزم دوران 800 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك 9G-TRONIC، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 4.1 ثانية .

وسائل الأمان بـ مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026

مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026

تحتوي سيارة مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام التعليق المتكيف الذي يوفر تجربة قيادة مريحة وهادئة، وبها نظام الدفع الرباعي الذي يعزز الثبات والتحكم في السيارة، وبها نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام المساعدة في الكبح .