قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة اليوم الخميس 17 يوليو 2025
وظائف بنك مصر 2025.. اقرأ شروط التقديم والتخصصات المطلوبة
لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً من الشرع ويؤكد دعم المملكة لوحدة سوريا
القصة الكاملة لعودة محمد الحلو إلى دار الأوبرا بعد جلسة صلح قادها وزير الثقافة
التعليم العالي: 34 ألف طالب سجلوا لأداء اختبارات القدرات
شاهد.. مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026
كيف تعرف أنك مصاب بجرثومة المعدة؟ انتبه للأعراض
المحامين العرب: الاعتداء على سوريا يهدف لزعزعة الاستقرار وإشعال الفتن الطائفية
أردوغان: العدوان الإسرائيلي على سوريا يهدد المنطقة بأكملها
لا وباء ولا تهديد صحي.. وزارة الصحة تكشف نتائج تحقيقات وفاة أطفال المنيا
انهيار أرضي في كوريا الجنوبية ومصرع 4 أشخاص وإجلاء ألف آخرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026

مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026
مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026 ، وتنتمي مايباخ SL 680 لفئة السيارات الكوبيه الفاخرة، وتمتلك تصميم جذاب وأنيق .

مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026

مواصفات مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026

تمتلك سيارة مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي واسع بتصميم A-shape مطلي بالكروم اللامع، وغطاء محرك مطلي باللون الأسود وبه نقوش شعار مايباخ ثلاثية الأبعاد باستخدام تقنية PixelPaint، وإطار أمامي وإضاءة أمامية بتفاصيل من الذهب الوردي .

مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026

إضافة إلى أن سيارة مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026 بها ايضا، أنابيب عادم من الكرومية ذات قضيب أفقي، وشعار مايباخ المضيء، ومشتت هواء خلفي،، وبها سقف قماشي قابل للطي من نوع Acoustic Comfort يأتي بلون أسود فاتح مزين بنقوش مايباخ الدقيقة، وبها جنوط معدنية مقاس 21 بوصه .

مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026، تصميم ثنائي للمقاعد، وتم إزالة المقاعد الخلفية لإفساح مجال أوسع للراحة، وبها كونسول وسطي، وبها عناصر مطلية بالكروم الفضي، وبها تقنيات عزل صوتي متقدمة باستخدام مواد رغوية وأقمشة صوتية تضمن تجربة قيادة هادئة وفاخرة، ونظام تعليق متطور يضم تكنولوجيا هيدروليكية شبه نشطة للاستقرار الفوري ومنع التمايل، وبها صمامات مخصصة من مايباخ ونوابض ناعمة لراحة قصوى.

محرك مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026

مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026

زودت سيارة Mercedes-Maybach SL 680 موديل 2026 بمحرك سعة 4000 سي سي، وبها شاحن توربيني مزدوج، وتنتج قوة 585 حصان، وبها عزم دوران 800 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك 9G-TRONIC، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 4.1 ثانية .

وسائل الأمان بـ مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026

مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026

تحتوي سيارة مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام التعليق المتكيف الذي يوفر تجربة قيادة مريحة وهادئة، وبها نظام الدفع الرباعي الذي يعزز الثبات والتحكم في السيارة، وبها نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام المساعدة في الكبح .

مرسيدس مايباخ SL 680 موديل 2026 مواصفات مرسيدس مايباخ مرسيدس مايباخ مايباخ SL 680 سيارات مرسيدس 2026 SL 680 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

صورة أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

تنسيق الدبلومات الفنية

مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع

ترشيحاتنا

حادث اوتوستراد حلوان

التحريات في حادث اوتوستراد حلوان: السرعة الزائدة السبب

حادث

تحطم سيارة نقل في اصطدامها بجدار قرب مقابر السيارات بحلوان

ارشيفيه

العثور على جثة مجهولة الهوية بمنطقة السكة الحديد بأحد مراكز الدقهلية

بالصور

بإطلالة من تصميم ابنتها تيا ديب.. نوال الزغبي تتخطى حاجز الـ10 ملايين بأحدث أغنياتها

نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي

ماذا يحدث للجسم عند إضافة الفلفل الأسود للطعام

الفلفل الاسود
الفلفل الاسود
الفلفل الاسود

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أسعار الذهب والدولار اليوم .. هل التراجع مستمر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد