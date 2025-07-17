مقارنة بين إم جى 7 وسكودا أوكتافيا A8 موديل 2025

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، ام جى 7 وسكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

محرك سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

تتسارع سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ومتصل بها علية تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتنتج قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 223 كم/ساعة .

وسائل الأمان بـ سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

زودت سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

سعر سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 999 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 500 ألف جنيه .

محرك ام جى 7 موديل 2025

ام جى 7 موديل 2025

تستمد سيارة ام جى 7 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 261 نيوتن/متر، وقوة 185 حصان، وبها خزان وقود سعة 65 لتر .

وسائل الأمان بـ ام جى 7 موديل 2025

ام جى 7 موديل 2025

تحتوي سيارة ام جى 7 موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها وسائد هوائية للسائق، ووبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

سعر ام جى 7 موديل 2025

ام جى 7 موديل 2025

تباع سيارة ام جى 7 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 664ألف جنيه .