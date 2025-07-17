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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل.. سيتروين C4 أم ام جى اتش اس 2026؟

سيتروين C4 إم ام جى اتش اس 2026
سيتروين C4 إم ام جى اتش اس 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، سيتروين C4 وام جى اتش اس موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ سيتروين C4 موديل 2026

 سيتروين C4 موديل 2026

تمتلك سيارة سيتروين C4 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق .

محرك سيتروين C4 موديل 2026

 سيتروين C4 موديل 2026

تحصل سيارة سيتروين C4 موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 155 حصان، ومتصلا بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 240 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة .

سعر سيتروين C4 موديل 2026

 سيتروين C4 موديل 2026

تباع سيارة سيتروين C4 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 550 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ام جى اتش اس موديل 2026

ام جى اتش اس موديل 2026

زودت سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك ام جى اتش اس موديل 2026

ام جى اتش اس موديل 2026

قوة سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 تصل إلى 169 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر .

سعر ام جى اتش اس موديل 2026

ام جى اتش اس موديل 2026

تتوافر سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 600 ألف جنيه .

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