كواليس ضبط العامل المتهم بالتعدي على تلميذ داخل مدرسة بمصر الجديدة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط العامل المتهم بالاعتداء على تلميذ داخل إحدى المدارس بمنطقة مصر الجديدة، وذلك على خلفية الواقعة التي أثارت حالة من الجدل.

التحريات تكشف التفاصيل

وكشفت التحريات الأمنية عن تورط العامل في واقعة التعدي على التلميذ داخل المدرسة، حيث كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لفحص ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهم، حتى تمكنت من ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وعقب ضبط المتهم، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات معه، والوقوف على كافة ملابسات الواقعة وتفاصيلها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.