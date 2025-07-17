تختار ايه سيات ليون إم فولكس فاجن جولف 2025

سوق السيارات المصري يضم العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، سيات ليون و فولكس فاجن جولف موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الهاتشباك .

محرك فولكس فاجن جولف موديل 2025

فولكس فاجن جولف موديل 2025

تستمد سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 210 نيوتن/متر .

وسائل الأمان بـ فولكس فاجن جولف موديل 2025

فولكس فاجن جولف موديل 2025

تمتلك سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حسسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سعر فولكس فاجن جولف موديل 2025

فولكس فاجن جولف موديل 2025

تباع سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2025 في سو ق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 750 ألف جنيه .

محرك سيات ليون موديل 2025

سيات ليون موديل 2025

عزم دوران سيارة سيات ليون موديل 2025 يصل إلى 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0 وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة .

وسائل الأمان بـ سيات ليون موديل 2025

سيات ليون موديل 2025

تحتوي سيارة سيات ليون موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سعر سيات ليون موديل 2025

سيات ليون موديل 2025

يبلغ سعر سيارة سيات ليون موديل 2025 في سوق السيارات المصري مليون و 499 ألف جنيه .