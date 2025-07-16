بعد 60 عامًا .. نيسان تغلق أحد أهم مواقع إنتاجها التاريخية

شهدت صناعة السيارات في اليابان خطوة كبيرة هذا الأسبوع، مع إعلان شركة نيسان إغلاق مصنعها العريق في مدينة أوباما، الذي بدأ نشاطه عام 1961 وكان يضم نحو 2400 موظف.

جاء هذا القرار في إطار خطة إعادة الهيكلة الشاملة التي تنفذها الشركة تحت مسمى "ري: نيسان"، بهدف تحسين الكفاءة وتقليص الطاقة الإنتاجية على مستوى العالم.

من النوت إلى الليف.. تاريخ طويل من التصنيع

على مدار عقود، لعب مصنع أوباما دورًا محوريًا في إنتاج العديد من طرازات نيسان الشهيرة، بداية من بلوبيرد وكيويب، مرورًا بجوك، وصولًا إلى نوت ونوت أورا حاليًا.

رغم هذا الإرث الصناعي، فإن التحديات الاقتصادية وتراجع أداء نيسان عالميًا دفعا بالشركة إلى اتخاذ قرار قاسٍ بإغلاق المصنع.

قررت نيسان أن تنقل الطرازات التي كان من المقرر إنتاجها في مصنع أوباما إلى مصنع نيسان موتور كيوشو، الذي بدأ تشغيله عام 1976، وينتج حاليًا طرازات سيرينا وإكس-تريل للسوق المحلي، بالإضافة إلى روج للأسواق الخارجية.

يعد هذا التحرك جزءًا من خطة لدمج مواقع الإنتاج وتحسين كفاءة العمليات.

رغم توقف خطوط الإنتاج، لن يُغلق موقع أوباما بالكامل.

سيظل مركز الأبحاث، ومنشأة اختبارات التصادم، ورصيف الميناء، جزءًا من البنية التحتية المستمرة في المنطقة.

تعتزم نيسان استخدام هذا الحرم الجامعي الصناعي في أغراض بحثية وفنية، مع احتمالية استكشاف استخدامات جديدة مستقبلًا بالتعاون مع الموظفين والنقابات.

خفض الطاقة الإنتاجية عالميًا ودمج المصانع

ضمن خطة "ري: نيسان"، تهدف الشركة إلى خفض طاقتها الإنتاجية العالمية من 3.5 مليون وحدة إلى 2.5 مليون وحدة باستثناء السوق الصينية لزيادة معدلات التشغيل إلى 100%.

كما تدرس نيسان تقليص عدد مواقع الإنتاج العالمية من 17 إلى 10، ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى تقليص التكاليف وزيادة التركيز على الأسواق ذات العائد الأكبر.

في خطوة مرتبطة بإعادة هيكلة الإنتاج، أعلنت نيسان أيضًا عن نيتها وقف إنتاج طراز NV200 في مصنع شاتاي شونان بحلول السنة المالية 2026.

على أن يتم تقديم طراز بديل في السنة المالية التالية، ما يشير إلى توجه نيسان نحو تجديد مجموعتها من المركبات التجارية الخفيفة.

علق «إيفان إسبينوزا» الرئيس التنفيذي للعمليات في نيسان، قائلًا: "اتخذت نيسان اليوم قرارًا صعبًا ولكنه ضروري.

لم يكن الأمر سهلاً، لكنه خطوة حيوية نحو التغلب على تحدياتنا الحالية وبناء مستقبل مستدام".

وأكد إسبينوزا التزام الشركة بمواصلة دعم منطقة أوباما والعمل بروح المصنع رغم توقف الإنتاج، سعيًا لإعادة بناء نيسان من الداخل.