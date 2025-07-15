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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا ايكو السيدان بسعر 200 ألف جنيه

تويوتا ايكو موديل 2000
تويوتا ايكو موديل 2000
إبراهيم القادري

سوق السيارات المصري يوجد به الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 تويوتا ايكو موديل 2000 

وتوافره تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا ايكو موديل 2000، وتنتمي ايكو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات تويوتا ايكو موديل 2000 الخارجية

 تويوتا ايكو موديل 2000 

تظهر سيارة تويوتا ايكو موديل 2000 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة امامية تيوسطها شعار شركة تويوتا، وتم تثبيت شعار شركة تويوتا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، ومصابيح ضباب أمامية .

محرك تويوتا ايكو موديل 2000

تمكنت سيارة تويوتا ايكو موديل 2000 من قطع مسافة 224 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

 تويوتا ايكو موديل 2000 

مقصورة تويوتا ايكو موديل 2000 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة تويوتا ايكو موديل 2000 على الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الامامية، ووبها زجاج يدوي، وبها أحزمة امان، واضاءة داخلية للقراءة، ومراه داخلية للرؤية .

 تويوتا ايكو موديل 2000 

سعر تويوتا ايكو موديل 2000

تباع سيارة تويوتا ايكو موديل 2000 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

 تويوتا ايكو موديل 2000 

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيوبة .

سوق السيارات المصري تويوتا ايكو موديل 2000 السيارات السيدان ايكو موديل 2000 مواصفات تويوتا ايكو

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