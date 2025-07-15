تختار ايه؟ رينو تاليانت أم نيسان صنى 2025

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، رينو تاليانت و نيسان صنى موديل 2025، وتنتمي السيارتان لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ رينو تاليانت موديل 2025

رينو تاليانت موديل 2025

زودت سيارة رينو تاليانت موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك رينو تاليانت موديل 2025

رينو تاليانت موديل 2025

تستمد سيارة رينو تاليانت موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها قوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر رينو تاليانت موديل 2025

رينو تاليانت موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ نيسان صنى موديل 2025

نيسان صنى موديل 2025

تمتلك سيارة نيسان صنى موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

محرك نيسان صنى موديل 2025

نيسان صنى موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة نيسان صنى موديل 2025 يصل إلى 41 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6.9 لتر من الوقودج لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة .

سعر نيسان صنى موديل 2025

نيسان صنى موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 795 ألف جنيه .