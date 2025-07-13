تشتري إيه.. هيونداي إلنترا اى دى أم نيسان سنترا 2026 ؟

يوجد بـ سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي إلنترا اى دى ونيسان سنترا موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

محرك هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وقوة 127 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 195 كم/ساعة .

وسائل الأمان بـ هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

تمتلك سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

سعر هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع بسعر 995 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع بسعر مليون و 80 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع بسعر مليون و 185 ألف جنيه .

محرك نيسان سنترا موديل 2026

نيسان سنترا موديل 2026

تتسارع سيارة نيسان سنترا موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 10.9 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتحتاج السيارة إلى 10.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وبها قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة .

وسائل الأمان بـ نيسان سنترا موديل 2026

نيسان سنترا موديل 2026

زودت سيارة نيسان سنترا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

سعر نيسان سنترا موديل 2026

نيسان سنترا موديل 2026

تباع سيارة نيسان سنترا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 888 ألف جنيه .