بيجو 405 مستعملة سعرها 150 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بيجو 405 موديل 1999

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 405 موديل 1999، وتنتمي 405 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بيجو 405 موديل 1999 الخارجية

بيجو 405 موديل 1999

تمتلك سيارة بيجو 405 موديل 1999 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بيجو، وتم تثبيت شعار شركة بيجو على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك بيجو 405 موديل 1999

بيجو 405 موديل 1999

تمكنت سيارة بيجو 405 موديل 1999 من قطع مسافة 300 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الأسود .

مقصورة بيجو 405 موديل 1999 الداخلية

بيجو 405 موديل 1999

تمتلك مقصورة سيارة بيجو 405 موديل 1999 الكثير من المميزات من ضمنها، مخارج تهوية امامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية، وبها احزمة امان، وبها مساحات اضافية بالابواب الامامية للتخزين، وبها مساحة تخزين صغيرة امام ناقل الحركة، وبها احزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر بيجو 405 موديل 1999

سعر سيارة بيجو 405 موديل 1999 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 405 موديل 1999

والجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لاتقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .