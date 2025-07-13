أيهما تفضل.. شيرى تيجو 7 أم كاي ي اكس 3 برو 2026

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من الإصدارات الصينية الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، شيرى تيجو 7 و كاي ي اكس 3 برو موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 7 موديل 2026

شيرى تيجو 7 موديل 2026

زودت سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك شيرى تيجو 7 موديل 2026

شيرى تيجو 7 موديل 2026

تستمد سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 57 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة .

سعر شيرى تيجو 7 موديل 2026

شيرى تيجو 7 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 تباع بسعر 995 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون و80 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

تمتلك سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 يصل إلى 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 230 نيوتن/متر .

سعر كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع بسعر 945 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع بسعر 995 ألف جنيه .