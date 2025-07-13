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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات هاتشباك مستعملة في السوق الإماراتي.. أسعار وموديلات

سيارات هاتشباك مستعملة في الإمارات
سيارات هاتشباك مستعملة في الإمارات
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات الإماراتي باقة متنوعة من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون الإماراتيتين في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك السيارات بعد استقرار سوق السيارات الإماراتي ، ومن ضمن تلك السيارات، سيات ابيزا، فورد فيجو، شيفروليه سبارك، نيسان تيدا، فورد فوكس .

سيات ابيزا موديل 2007

تستمد سيارة سيات ابيزا موديل 2007 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 300 حصان، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

سيات ابيزا موديل 2007

تباع سيارة سيات ابيزا موديل 2007 داخل سوق السيارات الإماراتي للمستعمل بسعر 5400 ألف درهم إماراتي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فورد فيجو موديل 2012

تنتج سيارة فورد فيجو موديل 2012 قوة 199 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

فورد فيجو موديل 2012

تتوافر سيارة فورد فيجو موديل 2012 في سوق السيارات الإماراتي بسعر 8 ألاف درهم إماراتي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه سبارك موديل 2013

تحصل سيارة شيفروليه سبارك موديل 2013 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

شيفروليه سبارك موديل 2013

سعر سيارة شيفروليه سبارك موديل 2013 في سوق السيارات الإماراتي للمستعمل يصل إلى 7300 ألف درهم إماراتي .

نيسان تيدا موديل 2012

تمكنت سيارة نيسان تيدا موديل 2012 من قطع مسافة 300 ألف/كم، وتنتج قوة 199 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

نيسان تيدا موديل 2012

يبلغ سعر سيارة نيسان تيدا موديل 2012 في سوق السيارات الإماراتي للمستعمل 8 ألاف درهم إماراتي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فورد فوكس موديل 2011

تباع سيارة فورد فوكس موديل 2011 باللون الفضي، وبها محرك سعة 2000 سي سي، وبها قوة 199 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وقطعت مسافة 176 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

فورد فوكس موديل 2011

تأتى سيارة فورد فوكس موديل 2011 داخل سوق السيارات الإماراتي للمستعمل بسعر 7500 ألف درهم إماراتي، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

إصدارات السيارات المستعملة فورد فيجو شيفروليه سبارك نيسان تيدا فورد فوكس فورد فيجو موديل 2012 شيفروليه سبارك موديل 2013

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