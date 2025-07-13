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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اركب نيسان جوك مستعملة بـ 600 ألف جنيه

نيسان جوك موديل 2013
نيسان جوك موديل 2013
إبراهيم القادري

يحتوي سوق سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 نيسان جوك موديل 2013

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان جوك موديل 2013، وتنتمي جوك لفئة السيارات الهاتشباك .

تصميم نيسان جوك موديل 2013 الخارجي

 نيسان جوك موديل 2013

تمتلك سيارة نيسان جوك موديل 2013 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة امامية يتوسطها شعار شركة نيسان، وتم تثبيت شعار شركة نيسان على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب .

محرك نيسان جوك موديل 2013

 نيسان جوك موديل 2013

تنقل قوة سيارة نيسان جوك موديل 2013 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 225 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة نيسان جوك موديل 2013 الداخلية

 نيسان جوك موديل 2013

يوجد داخل مقصورة نيسان جوك موديل 2013 الكثير من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية، وبها حوامل أكواب أمامي .

سعر نيسان جوك موديل 2013

سعر سيارة نيسان جوك موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

 نيسان جوك موديل 2013

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان يحضر المشتري فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا يقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

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