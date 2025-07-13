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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه سونيك أوتوماتيك سعرها 400 ألف جنيه

شيفروليه سونيك موديل 2013
شيفروليه سونيك موديل 2013
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 شيفروليه سونيك موديل 2013

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه سونيك موديل 2013، وتنتمي سونيك لفئة السيارات السيدان .

مواصفات شيفروليه سونيك موديل 2013 الخارجية

 شيفروليه سونيك موديل 2013

تمتلك سيارة شيفروليه سونيك موديل 2013 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح امامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش ، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك شيفروليه سونيك موديل 2013

 شيفروليه سونيك موديل 2013

تنقل قوة سيارة شيفروليه سونيك موديل 2013 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 194 ألف/كم، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة شيفروليه سونيك موديل 2013 الداخلية

 شيفروليه سونيك موديل 2013

تحتوي مقصورة سيارة شيفروليه سونيك موديل 2013 على الكثير من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والإشارات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات اضافية بالابواب الامامية للتخزين ، وبها حوامل اكواب، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبا فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر شيفروليه سونيك موديل 2013

 شيفروليه سونيك موديل 2013

تباع سيارة شيفروليه سونيك موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

 شيفروليه سونيك موديل 2013

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة، وذلك حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة.

إصدارات السيارات المستعملة شيفروليه سونيك موديل 2013 سونيك موديل 2013 شيفروليه سونيك

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