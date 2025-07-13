اشتري هيونداي I10 هاتشباك بـ 250 ألف جنيه

سوق السيارات المصري يضم العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

هيونداي I10 موديل 2011

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي I10 موديل 2011، وتنتمي I10 لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات هيونداي I10 موديل 2011 الخارجية

هيونداي I10 موديل 2011

تظهر سيارة هيونداي I10 موديل 2011 من الخارج بتصميم جذاب بفضل احتوائها على، مصابيح امامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة امامية يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي على حقيبة السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

هيونداي I10 موديل 2011

محرك هيونداي I10 موديل 2011

تستمد سيارة هيونداي I10 موديل 2011 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 140 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الفضي .

مقصورة هيونداي I10 موديل 2011 الداخلية

زودت مقصورة سيارة هيونداي I10 موديل 2011 الداخلية بالعديد من المميزات من ضمنها، مساحات إضافية للتخزين بالابواب الامامية، وبها زجاج كهربائي، وبها درج تخزين أمامي، وتكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مرأه للرؤية، واضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات .

هيونداي I10 موديل 2011

سعر هيونداي I10 موديل 2011

تباع سيارة هيونداي I10 موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة، وذلك حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .