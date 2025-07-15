سيارات كروس أوفر 2025 جديدة في مصر

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة طرازات متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، كي جي ام توريس، وام جى ZS، وجاك S2، وفولكس فاجن تيجون، واودي Q3 .

كي جي ام توريس موديل 2025

تحصل سيارة كي جي ام توريس موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 168 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دران 280 نيوتن/متر .

كي جي ام توريس موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة كي جي ام توريس موديل 2025 تباع بسعر مليون و 575 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كي جي ام توريس موديل 2025 تباع بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كي جي ام توريس موديل 2025 تباع بسعر مليون و 849 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كي جي ام توريس موديل 2025 تباع بسعر مليون و 990 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كي جي ام توريس موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 90 ألف جنيه .

ام جى ZS موديل 2025

تنتج سيارة ام جى ZS موديل 2025 قوة 119 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبه محرك سعة 1500 سي سي، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر .

ام جى ZS موديل 2025

الفئة الأول من سيارة ام جى ZS موديل 2025 تباع بسعر مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ZS موديل 2025 تباع بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ام جى ZS موديل 2025 تباع بسعر مليون و 100 ألف جنيه .

جاك S2 موديل 2025

تتسارع سيارة جاك S2 موديل 2025 من وضع السكن وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 12.8 ثانية، وبها قوة 113 حصان، ومتصل به علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلى 175 كم/ساعة .

جاك S2 موديل 2025

تباع سيارة جاك S2 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 739 ألف جنيه .

فولكس فاجن تيجون موديل 2025

تحتاج سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2025 إلى 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر .

فولكس فاجن تيجون موديل 2025

يبلغ سعر سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2025 في سوق السيارات المصري 2 مليون و 550 ألف جنيه، وتباع بفئة واحدة .

اودي Q3 موديل 2025

تصل سرعة سيارة اودي Q3 موديل 2025 القصوي إلى 214 كم/ساعة، وتخرج قوة 190 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتحتاج إلى 7.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.4 ثانية، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر .

اودي Q3 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة اودي Q3 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي Q3 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 670 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اودي Q3 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة اودي Q3 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 925 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة اودي Q3 موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 800 ألف جنيه .