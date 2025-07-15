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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أغلى 10 سيارات في العالم خلال عام 2025| صور

أغلى 10 سيارات في العالم خلال عام 2025
أغلى 10 سيارات في العالم خلال عام 2025
إبراهيم القادري

السيارات الفاخرة ومرتفعة الثمن تعبير عن القوة والمكانة، وتتميز بالإنتاج المحدود، والتكنولوجيا المتقدمة، والمواد الفاخرة.

وفي عام 2025، تتصدر قائمة أغلى السيارات في العالم طرازات من ضمنها رولز رويس لا روز نوار دروبتايل، ورولز رويس بوت تايل، وبوجاتي لا فواتور نوار، وباجاني زوندا HP بارشيتا، ورولز رويس سويبت تيل.

تتميز هذه السيارات بإنتاجها المحدود، حيث يتم إنتاج بعضها بأعداد قليلة جداً، ما يرفع قيمتها، وتحتوي على أحدث التقنيات في عالم السيارات، سواء في الأداء أو الراحة، ويتم تصميمها وفقاً لمتطلبات العملاء، ما يجعلها فريدة من نوعها.

رولز رويس لا روز نوار دروب تيل

تحصل سيارة رولز رويس لا روز نوار دروب تيل على قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6075 سي سي مزدوج التيربو، وتنتج قوة 593 حصانا، وعزم دوران 840 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 5 ثوانٍ، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/ساعة.

رولز رويس لا روز نوار دروب تيل

سعر سيارة رولز رويس لا روز نوار دروب تيل في سوق السيارات السعودية يصل إلى 30 مليون دولار، أى ما يعادل 112 مليون ريال سعودي.

رولز رويس بوت تيل

تستمد سيارة رولز رويس بوت تيل قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6075 سي سي، يعمل بجانب شاحن توربيني، وتنتج قوة 600 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك.

رولز رويس بوت تيل

يبلغ سعر سيارة رولز رويس بوت تيل في سوق السيارات 28 مليون جنيه، أى ما يعادل 105 ملايين ريال سعودي.

بوجاتي لا فواتور نوار

زودت سيارة بوجاتي لا فواتور نوار بمحرك 16 سلندر سعة 8000 سي سي، وتنتج قوة 1500 حصان، وعزم دوران 1180 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 2.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 440 كم/ساعة.

بوجاتي لا فواتور نوار

تباع سيارة بوجاتي لا فواتور نوار بسعر 18.7 مليون دولار، أى ما يعادل 70 مليون ريال سعودي.

باجاني زوندا HP بارشيتا

تحتوي سيارة باجاني زوندا HP بارشيتا على محرك 12 سلندر سعة 7300 سي سي، وتنتج قوة 800 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى  إلى 350 كم/ساعة.

باجاني زوندا HP بارشيتا

تأتى سيارة باجاني زوندا HP بارشيتا في سوق السيارات بسعر 17 مليون دولار، أى ما يعادل 63 مليون ريال سعودي.

رولز رويس سويبتايل

عزم دوران سيارة رولز رويس سويبتايل يصل إلى 720 نيوتن/متر، وبها قوة 453 حصانا، وذلك بفضل امتلاكها محرك 12 سلندر سعة 6075 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

رولز رويس سويبتايل

تعرض سيارة رولز رويس سويبتايل للبيع في سوق السيارات العالمية بسعر 13 مليون دولار، أى ما يعادل 48.75 مليون ريال سعودي.

بوجاتي شينتوديتشي

قوة سيارة بوجاتي شينتوديتشي تصل إلى 1600 حصان، وبها محرك 16 سل ندرسعة 8000 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى إلى 380 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 2.4 ثانية.

بوجاتي شينتوديتشي

يصل سعر سيارة بوجاتي شينتوديتشي في سوق السيارات العالمية إلى 9 مليون دولار، أى ما يعادل 33.75 مليون ريال سعودي.

مرسيدس مايباخ إكسيليرو

سرعة سيارة مرسيدس مايباخ إكسيليرو القصوى تصل إلى 351 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 1020 نيوتن/متر، وقوة 700 حصان، وبها محرك 12 سلندر سعة 5900 سي سي.

مرسيدس مايباخ إكسيليرو

مرسيدس مايباخ إكسيليرو تباع في سوق السيارات العالمية بسعر 8 ملايين دولار، أى ما يعادل 30 مليون ريال سعودي.

باجاني هوايرا كودالونجا

تنقل قوة سيارة باجاني هوايرا كودالونجا من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك 12 سلندر سعة 6000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 864 حصانا، وعزم دوران 1100 نيوتن/متر.

باجاني هوايرا كودالونجا

سعر باجاني هوايرا كودالونجا في سوق السيارات العالمية يصل إلى 7 ملايين دولار، أى ما يعادل 26.25 مليون ريال سعودي.

باجاني إيمولا رودستر

تحصل سيارة باجاني إيمولا رودستر على قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6000 سي سي، وتنتج قوة 850 حصانا، وعزم دوران 1100 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

باجاني إيمولا رودستر

يبلغ سعر سيارة باجاني إيمولا رودستر 6 ملايين دولار، أى ما يعادل 22.5 مليون ريال سعودي.

بوجاتي ديفو

تتسارع سيارة بوجاتي ديفو من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 2.4 ثانية، وبها محرك 16 سلندر سعة 8000 سي سي، وتخرج قوة 1500 حصان، وعزم دوران 1600 نيوتن/متر.

بوجاتي ديفو

يصل سعر سيارة بوجاتي ديفو في سوق السيارات إلى 5.8 مليون دولار، أى ما يعادل 21.75 مليون ريال سعودي.

التكنولوجيا المتقدمة رولز رويس لا روز نوار دروب تيل رولز رويس بوت تيل بوجاتي لا فواتور نوار باجاني زوندا HP بارشيتا رولز رويس سويبتايل

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