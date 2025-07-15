قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد ترد على شائعات "المتوسط": لا ظواهر جوية غير طبيعية.. وارتفاع الأمواج طبيعي
لبنان.. طيران الاحتلال ينفذ 15 غارة جوية على محيط بعلبك
صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو.. استعلم عن زيادتك
نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر.. وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم
شوبير: وسام أبوعلي يرفض المشاركة بمعسكر الأهلي في تونس بداعى الإصابة
الإفتاء تحسم الجدل حول الصلاة في المساجد ذات الأضرحة
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة
الاتحاد الأوروبي يقترب من توقيع عقوبات جديدة على روسيا
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومجموعات مسلحة بأحياء في السويداء
بشرى سارة.. قوائم انتظار للمعلمين الناجحين في مسابقات التعليم ولم يشملهم التعيين
مفاجآت وجدل.. ظواهر استثنائية في مونديال الأندية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شاهد سيارة الرئيس الفرنسية.. من مركبة الشعب للرئاسة

سيارة ماكرون
سيارة ماكرون
عزة عاطف

قد يبدو من غير المعتاد أن ترى رئيس دولة عظمى يستقل سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم، لكن الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» كسر القاعدة مؤخرًا، عندما استعرض نسخة خاصة جدًا من سيارة رينو رافال هايبر هايبرد، تم تجهيزها حصريًا لتلبية متطلبات البروتوكول الرئاسي الفرنسي.

تصميم سيارة الرئيس الفرنسي بنكهة السيادة

السيارة الرئاسية التي قدمتها رينو ليست كأي رافال تراها في صالات العرض. 

فهي تأتي بلون مخصص أطلقت عليه الشركة اسم "بلو بريزيدنس"، والذي يعكس تحت ضوء الشمس ألوان العلم الفرنسي بأناقة لامعة. 

أضيفت لها حاملات أعلام قابلة للإزالة وشبك أمامي مزين بالألوان الثلاثة الوطنية، وشارات ثلاثية الألوان على الرفارف الأمامية، لتحل محل شارات "ألباين" المألوفة في الطرازات الرياضية الأعلى.

لكن الأهم من ذلك أن رينو لم تكتفِ بالشكل فقط، بل قامت بإعادة هندسة الهيكل بتمديد قاعدة العجلات وزيادة كمية المعدن والدروع لتوفير مساحة رحبة للركاب الخلفيين، مع تعزيز مستوى الحماية بما يليق بكبار الشخصيات.

فخامة داخلية بحرفية فرنسية خالصة

في الداخل، استعانت رينو بحرفيين ومصممين محليين لصياغة مقصورة تجمع بين الفخامة الراقية واللمسة الفرنسية الرفيعة. 

تشمل التفاصيل تطعيمات من الرخام الأسود المستخرج من جبال البرانس على عجلة القيادة ولوحة العدادات، وألواح تحكم خلفية من خشب الزان الداكن المصنوع يدويًا من قبل صانع خزائن متخصص.

أما المقاعد الجلدية، فهي مصممة خصيصًا لتوفر التهوية والعزل الصوتي التام، ما يضمن راحة الرئيس حتى تحت ضغوط اجتماعات طارئة أو توترات دبلوماسية، أو حتى رسوم ترامب الجمركية البالغة 30% على واردات أوروبا.

ورغم تزويد السيارة بمحرك هايبر هايبرد بقوة 297 حصانًا، إلا أن الوزن الزائد الناتج عن التدريع والإضافات قد يعيق أداءها الديناميكي. 

فالنسخة الرئاسية يُقدر وزنها بما يقارب 2700 كجم، مقارنة بـ1700 كجم فقط للنسخة القياسية، ما قد يجعل التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة أقل حماسة من النسخة التجارية التي تحقق الرقم في 6.4 ثانية.

من سيارة الشعب إلى مركبة الرئيس

منذ عام 1920، تلتزم رينو بتزويد الرئاسة الفرنسية بسيارات تمثل روح الصناعة الفرنسية. 

لكن هل تعد سيارة كروس أوفر كوبيه مثل رافال خيارًا مناسبًا لرئيس الدولة؟ في ظل المنافسة العالمية وظهور سيارات رئاسية مدرعة من مرسيدس وبي إم دبليو وكاديلاك، قد يرى البعض أن الخيار الفرنسي محافظ جدًا أو أقل هيبة.

وفي المقابل، قد يكون اختيار سيارة محلية بتقنيات هجينة ومواد فرنسية فاخرة رسالة سياسية بحد ذاته، تعكس الاستقلال الصناعي والفخر الوطني.

قد لا تنافس رينو رافال الرئاسية "الوحش الأمريكي" من حيث التسليح أو الضخامة، لكنها تقدم مقاربة مختلفة؛ أن تكون السيارة الرئاسية رمزًا للاستدامة والابتكار المحلي بدلًا من أن تكون مجرد درع متحرك. 

ومع دخول أوروبا عصرًا جديدًا من السيارات الكهربائية والهجينة، يبدو أن ماكرون أراد أن يُرسل رسالة صامتة ولكنها قوية.

سيارة الرئيس الفرنسي سيارة ماكرون الرئاسة الفرنسية رينو رافال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 في مصر

سكن لكل المصريين 7

يبدأ من 25 ألف جنيه.. مقدم شقق سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل

الحادث بالغربية

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بترعة بالغربية.. صور

حالة الطقس

احذروا .. موجة حارة قوية وأمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

احمد عبدالقادر

إن جاءكم فاسق بنبإ.. أحمد عبد القادر يرد على تصريحات رغبته اللعب للزمالك

بالصور

نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر.. وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم

نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر..وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم تشعل مواقع التواصل
نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر..وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم تشعل مواقع التواصل
نهاية مأساوية بسبب السمنة والتنمر..وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم تشعل مواقع التواصل

فضيحة السيارات الكهربائية في الصين تكشف مدى سهولة خداع النظام

النظام الصيني
النظام الصيني
النظام الصيني

علامة صغيرة على الأظافر قد تشير إلى خطر على القلب

علامة صغيرة على الأظافر... قد تشير إلى خطر على القلب
علامة صغيرة على الأظافر... قد تشير إلى خطر على القلب
علامة صغيرة على الأظافر... قد تشير إلى خطر على القلب

شاهد سيارة الرئيس الفرنسية.. من مركبة الشعب للرئاسة

سيارة ماكرون
سيارة ماكرون
سيارة ماكرون

فيديو

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

نادية السيد واية حبيب

بعد خبر عودتها.. نادية السيد تدعو آية حبيب لـ فيديو مشترك

الفنان أحمد وفيق

الفنان أحمد وفيق: الريبرتوار مهم.. لكننا مش هنعيش عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد