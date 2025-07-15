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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يكشف تفاصيل مثيرة عن أزمة وسام أبو علي مع الأهلي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
علا محمد

وجه الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة قوية لمسئولي النادي الأهلي بخصوص المهاجم وسام أبوعلي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء: "نقف شوية عند قصة وسام أبوعلي، فيه جيم بيتلعب بين الأهلي ووسام أبوعلي عايز يمشي بكل صراحة اه عايز يمشي، والأهلي عايز وسام يكمل".


وأضاف شوبير: "العرض اللي جه لوسام لغاية دلوقتي أقصى عرض 6 مليون دولار مع نسب من إعادة البيع وده هيدي ناديه السويدي القديم نسب من زيادة البيع يعني لو 6 مليون دولار هتخصم مثلا مليون دولار لناديه السويدي، ووسام هياخد من العرض الأمريكي اللي جاي له من نادي كولمبوس مرتب سنوي من 4 إلى 4.5 مليون دولار، فبعيد جدا عن أقصى حاجة هياخدها في الأهلي ومن هنا وسام مصمم على الرحيل".

وتابع شوبير: "وسام مش عايز يسافر فترة الإعداد في تونس واتقال إصابة والنهاردة هيعمل رنين مغناطيسي فاحنا عايزين إدارة الأهلي تقول لنا النهاردة بعد ما يعمل الأشعة هو مصاب ولا لأ، فلو طلع مصاب ماشي إنما لو مكانش مصاب يبقى هتكون إصابة سياسية عشان ما يسافرش،
والمؤكد وسام يريد الرحيل والأهلي عايزه يقعد".

الأهلي رسالة وسام أبوعلي شوبير رحيل

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