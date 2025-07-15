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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب وسام أبو علي عن الجلسة العلاجية يثير أزمة جديدة في الأهلي

وسام أبو على
وسام أبو على
حمزة شعيب

شهد النادي الأهلي أزمة جديدة بطلتها مهاجم الفريق وسام أبو علي، بعدما تغيب عن الجلسة العلاجية التي كان من المقرر خضوعه لها صباح اليوم الثلاثاء، دون تقديم أي أعذار رسمية، ما أثار حالة من الاستياء داخل صفوف الجهاز الفني والإداري.

محمد يوسف يتحرك.. تفعيل اللائحة وتوقيع العقوبة

كشف مصدر داخل النادي أن محمد يوسف، المدير الرياضي، قرر تفعيل اللائحة الداخلية وتطبيق العقوبات المناسبة على اللاعب، وذلك بعد تجاهله التنبيهات المسبقة بضرورة الحضور للجلسة، في إطار البرنامج العلاجي والتأهيلي المعد له سلفًا.

استمرار غياب اللاعب يفتح أبواب التصعيد

غياب وسام أبو علي لم يكن الأول؛ إذ تخلف مؤخرًا عن الفحوصات البدنية التي خضع لها لاعبي الفريق ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، مبررًا ذلك بإصابته في العضلة الخلفية خلال مشاركته بمباراة بورتو في كأس العالم للأندية، إلا أن تكرار الغيابات بات يشير إلى وجود أزمة بين اللاعب وإدارة النادي بسبب رفض النادي الموافقة علي رحيله.

رحيل وسام ابو علي عن الاهلي

في السياق ذاته، صرّح الإعلامي أحمد شوبير بأن اللاعب لا يرغب في السفر لمعسكر الإعداد في تونس، بسبب تلقيه عرضًا من أحد الأندية الأمريكية، قد يصل راتبه من خلاله إلى 4.5 مليون دولار سنويًا، وهو ما يمثل ضعف ما يحصل عليه داخل القلعة الحمراء.

وأكد شوبير أن اللاعب من المقرر أن يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي لتحديد مدى إصابته، مطالبًا إدارة النادي بالشفافية في إعلان نتائج الفحص.

وتُعد هذه الأزمة امتدادًا للتوتر القائم حول مستقبل اللاعب مع الأهلي، حيث يصر أبو علي على خوض تجربة احتراف جديدة، بينما تتمسك إدارة النادي بمطالب مالية تراها ضرورية للموافقة على رحيله.

وسام أبو علي الأهلي محمد يوسف

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