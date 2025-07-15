إدارة الزمالك تواصل التحرك في الميركاتو الصيفي.. والأنظار تتجه للصفقة الأجنبية

نجحت إدارة نادي الزمالك في إبرام أربع صفقات جديدة حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق الأول استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد، وسط ترقب جماهيري للإعلان عن المزيد من التعاقدات خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل الحديث عن اقتراب صفقة أجنبية مرتقبة.

وخلال الساعات الماضية، أعلن نادي الزمالك رسميًا التعاقد مع المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، بعقد يمتد لأربعة مواسم، ليكون أولى الصفقات الأجنبية الصيفية هذا العام.

كما أعلن النادي الأبيض التعاقد مع الحارس المخضرم المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وتواصلت التعاقدات المحلية بتوقيع الزمالك مع المهاجم الشاب عمرو ناصر قادمًا من نادي فاركو، لمدة خمسة مواسم، بعد جلسة جمعت اللاعب بالمدير الرياضي جون إدوارد، شهدت الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.

ويستعد الزمالك خلال الساعات المقبلة للإعلان الرسمي عن الصفقة الرابعة بضم أحمد شريف، مهاجم فاركو، بعد التوصل لاتفاق كامل بين الناديين بشأن انتقال اللاعب، الذي من المنتظر أن يمثل إضافة قوية للخط الهجومي في الموسم المقبل.

من ناحية أخرى، تكثف إدارة الزمالك تحركاتها لحسم عدد من الصفقات الجديدة، من بينها حامد حمدان لاعب بتروجت، وأحمد ربيع لاعب البنك الأهلي، بالإضافة إلى صفقة أجنبية لم يُكشف عن تفاصيلها حتى الآن.