مصطفى عسل المصنف الأول عالميا بالإسكواش يبدأ رحلة تدريبية جديدة مع "مارشال"

وقع نجم الإسكواش المصري والمصنف الأول عالميًا مصطفى عسل، اتفاقية تعاون تاريخية يتولى بموجبها المدرب الإنجليزي العالمي بيتر مارشال مهمة تدريبه والإشراف الفني عليه، في خطوة رئيسية تهدف إلى تطوير الأداء الفني للاعب والحفاظ على صدارته لقمة اللعبة عالميًا، مع تكثيف الجاهزية للمنافسة على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "لوس أنجلوس 2028".

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بدعم ورعاية كاملة من نادي بالم هيلز الرياضي.

وتسعى هذه الشراكة التدريبية، التي أبرمها عسل، إلى استثمار التاريخ الفني والخبرات الواسعة التي يمتلكها مارشال، الذي سبق له التربع على المركز الثاني في التصنيف العالمي للإسكواش، فضلاً عن تتويجه ببطولة بريطانيا الوطنية ثلاث مرات، مما يمنحه القدرة على قيادة طموحات عسل نحو حصد المزيد من الألقاب والبطولات الكبرى خلال المرحلة القادمة.

يأتي هذا التحرك بدعم ومساندة من نادي بالم هيلز، مؤكداً التزام النادي المستمر بدعم الأبطال الرياضيين، والمساهمة في توفير الكفاءات الفنية الدولية القادرة على صقل المواهب المصرية ومساعدتها في اعتلاء منصات التتويج العالمية.

بهذه المناسبة، عبر مصطفى عسل عن سعادته الكبيرة ببدء هذه المرحلة الجديدة في مسيرته الاحترافية تحت قيادة مارشال، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل محطة فارقة لتطوير الجوانب الفنية والبدنية في أسلوب لعبه، ومثمناً الرعاية والدعم المتواصل الذي يقدمه له نادي بالم هيلز لتوفير البيئة المثالية للأبطال.

وأوضح عسل أن هدفه الأساسي الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي الحالي، والتركيز بشكل مباشر على البناء الفني المستمر وخوض استعدادات قوية تضمن منافسته بقوة في منافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

من جانبه، أعرب المدرب الإنجليزي العالمي بيتر مارشال عن سعادته بالعمل مع مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا في الإسكواش، مشيرًا إلى تطلعه للعمل معه على تطوير أدائه الفني والذهني والوصول به إلى مستويات أفضل خلال الفترة المقبلة.

ويحمل بيتر مارشال سجلًا رياضيًا وتدريبيًا حافلاً، إذ اعتلى صدارة التصنيف الإنجليزي عام 1991 ووصل للمركز الثاني عالميًا عام 1994، كما تأهل لنهائي بطولة العالم ونهائي بطولة بريطانيا المفتوحة، وحقق لقب بطولة العالم للفرق مع منتخب إنجلترا عام 1997 بجانب التتويج ببطولة أوروبا للفرق 3 مرات.

ويشتهر مارشال في تاريخ اللعبة بأسلوبه الفني الفريد والاعتماد على استخدام كلتا اليدين في الملعب، بالإضافة إلى إصراره الرياضي بعد عودته لمنصات التتويج وقائمة أفضل 10 لاعبين عقب فترة غياب صحية، واستمرار عطائه في بطولات الماسترز لسن فوق 35 و40 عامًا حتى عام 2024.

ويمتد تأثيره الإداري عبر حصوله على جائزة الإنجاز مدى الحياة من رابطة المحترفين (PSA)، وعضويته في مجلس أمناء مؤسسة الإسكواش الإنجليزية، وتأسيسه لمبادرة تطوير اللعبة.

وتجمع هذه الاتفاقية بين مكانة مصطفى عسل كأفضل لاعب إسكواش في العالم حاليًا، وبين الرؤية التدريبية المبتكرة لبيتر مارشال، وبرعاية نادي بالم هيلز الرياضي، لتأسيس مشروع رياضي متكامل يضمن استمرار السيطرة المصرية على ملاعب الإسكواش الدولية في السنوات المقبلة.