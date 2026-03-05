قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
ضربة في قلب بيروت.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد مدفعية حزب الله
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
أخبار العالم

عملية إجلاء فاشلة.. صواريخ تجبر طائرة فرنسية على العودة أدراجها من الإمارات

ناصر السيد

قال وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، في تصريح له، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، استأجرتها الحكومة الفرنسية لإعادة مواطنين فرنسيين من الإمارات العربية المتحدة، اضطرت للعودة أدراجها يوم الخميس بسبب إطلاق صواريخ في المنطقة. 

وأضاف تابارو: "يعكس هذا الوضع حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتعقيد عمليات إعادة المواطنين".

ولم يوضح وزير النقل الفرنسي مكان إطلاق الصواريخ أو أهدافها، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وقال تابارو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا الوضع دليل على عدم الاستقرار في المنطقة وتعقيد عمليات إعادة المواطنين إلى الوطن".

وفي بيان لوكالة أسوشيتد برس، أكدت الخطوط الجوية الفرنسية أن الطائرة لم تكن تقل أي ركاب.

وقد صرحت الحكومة الفرنسية بأن نحو 400 ألف فرنسي موجودون في الشرق الأوسط. وكانت الحكومة الفرنسية قد بدأت رحلات الإجلاء في وقت سابق من هذا الأسبوع.

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد