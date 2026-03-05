عملية إجلاء فاشلة.. صواريخ تجبر طائرة فرنسية على العودة أدراجها من الإمارات

قال وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، في تصريح له، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، استأجرتها الحكومة الفرنسية لإعادة مواطنين فرنسيين من الإمارات العربية المتحدة، اضطرت للعودة أدراجها يوم الخميس بسبب إطلاق صواريخ في المنطقة.

وأضاف تابارو: "يعكس هذا الوضع حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتعقيد عمليات إعادة المواطنين".

ولم يوضح وزير النقل الفرنسي مكان إطلاق الصواريخ أو أهدافها، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وقال تابارو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا الوضع دليل على عدم الاستقرار في المنطقة وتعقيد عمليات إعادة المواطنين إلى الوطن".

وفي بيان لوكالة أسوشيتد برس، أكدت الخطوط الجوية الفرنسية أن الطائرة لم تكن تقل أي ركاب.

وقد صرحت الحكومة الفرنسية بأن نحو 400 ألف فرنسي موجودون في الشرق الأوسط. وكانت الحكومة الفرنسية قد بدأت رحلات الإجلاء في وقت سابق من هذا الأسبوع.