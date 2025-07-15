عميد أصول الدين يهنئ أوائل الكلية هاتفيًا.. وجامعة الأزهر تدرس إنشاء فرع أهلي

في خطوة غير مسبوقة، نشرت الصفحة الرسمية لكلية أصول الدين فيديو يظهر اتصال الدكتور محمود محمد حسين، عميد الكلية، بأوائل الطلاب لتهنئتهم شخصيًا وتقديم التقدير المعنوي لهم ولأسرهم.

وخلال الاتصال، هنأ العميد الطالب عمر فاروق فوزي، الحاصل على المركز الأول بمعدل 95.88% وتقدير ممتاز، حيث عبّر الطالب عن سعادته قائلًا: "فاجأتني وأنا في الشغل، أنا ليا سنة بدعي ربنا أكون من الأوائل".

جامعة الأزهر الأهلية

وفي سياق آخر، أفاد مصدر بجامعة الأزهر أن مقترح إنشاء جامعة الأزهر الأهلية لا يزال قيد الدراسة، ولم يتخذ بعد قرار نهائي بشأنه.

وأوضح المصدر أن المشروع ليس مستحيلًا، وتُبحث إمكانية تنفيذه، إلى جانب تحديد الموقع المناسب، والذي يُفترض أن يكون خارج نطاق الجامعة الحالية.

وسبق أن أكدت مصادر في أغسطس 2024 أن جامعة الأزهر تدرس جدوى إنشاء فرع أهلي لها، دون تحديد موعد رسمي للبدء أو الموقع المتوقع، مشيرة إلى أن النقاشات لا تزال قائمة حول التفاصيل الأساسية للمشروع.

وفي سياق متصل، صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء عمل مكتب تنسيق القبول بالجامعة للطلاب الوافدين الجدد، مع استمرار فتح باب التقديم الإلكتروني حتى 15 سبتمبر 2025.



