التين الشوكى يعالج أمراضا خطيرة.. تعرف عليها

التين الشوكى لا يعتبر غذاء فقط ولكنه علاج طبي للتورم والروماتيزم، وكشف الموقع الطبي الأمريكي “LiveStrong”، عن فوائد التين الشوكى .

فوائد التين الشوكى الصحية

علاج الإمساك

الألياف الغذائية هو شكل من أشكال الكربوهيدرات الموجودة في النباتات، مثل الفواكه والخضار والحبوب، والتى تساهم في صحة الجهاز الهضمي وتساعد على منع الإمساك.

وترتبط الألياف الغذائية أيضًا بانخفاض مستويات الكوليسترول، وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وتحسين مستوى الجلوكوز فى الدم.

فوائد التين الشوكى لتحسين وظائف الجسم

التين الشوكى مصدر غني بالماغنيسيوم والمعادن والبوتاسيوم، وكل من هذه المعادن تلعب أدوارًا مهمة في تفعيل الإنزيمات التي تنظم وظائف الجسم.

وتسهم في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتين لإنتاج الطاقة وتساعد في تنظيم ضربات القلب الخاص بك وتساعد على ضمان الأعصاب والعضلات سليمة.

فوائد التين الشوكى للعظام والأسنان

يحتوى التني الشوكى على الكالسيوم الهام ليس فقط للتنمية ولكن أيضًا للعلاج المستمر للعظام والأسنان، وهذا المعدن يساعد على منع هشاشة العظام أيضًا.

فوائد التين الشوكى لفقدان الوزن

الحد من السعرات الحرارية والدهون المشبعة هو جزء مهم لفقدان الوزن أو النظام الغذائى الصحى.

فوائد التين الشوكى للبنكرياس

فوائد التين الشوكى للبنكرياس عديدة حيث إنه مفيد جدًا للتخلص من مشاكل التهاب البنكرياس، حيث إن هذه الفاكهة الليفية منظف قوى للقولون الذي يخفف معاناة البنكرياس.

فوائد التين الشوكى لاضطرابات الرؤية المرتبطة بالعمر

فوائد التين الشوكى للعين، حيث تحتوي هذه الفاكهة على الفلافونويدات التي تمنع الضمور البقعي وتحارب إعتام عدسة العين، حيث تساعد على تسليم الدم والأكسجين إلى العين التى تساعد على الحفاظ على بصر العين.

فوائد التين الشوكى لتقليل الالتهابات

فوائد التين الشوكى لتقليل الالتهابات، حيث تحتوي على الفلافونويد الذي يمنع الإفراج عن المركبات التي تساعد في التهاب المفاصل والعضلات الناجمة عن النقرس، والتهاب المفاصل، والحساسية.

فوائد التين الشوكى فى منع السرطان

فوائد التين الشوكى فى منع السرطان قوية للغاية، حيث إنه يحتوى على مركبات الفلافونويد التى تقلل من خطر بعض أنواع السرطان مثل الثدي والبروستاتا والمعدة والبنكرياس والرئتين، ويحسن أنشطة الإنزيمات المؤيدة للأكسدة.

فوائد التين الشوكى للقلب والأوعية الدموية

فوائد التين الشوكى للقلب عديدة، حيث إن الفلافونويد النشط بيولوجيا في التين الشوكى يمنع التصاق الصفائح الدموية، ما يساعد فى الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية جيدة.