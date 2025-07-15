طعم البحر في بيتك.. طريقة عمل الجندوفلي على أصوله

طريقة عمل الجندوفلي على أصوله، إذا كنت من عشاق المأكولات البحرية، أليك طريقة عمل الجندوفلي، يُعدّ الجندوفلي من الأطباق الشهيرة في مطاعم الأسماك، لكن هل جربتِ تحضيره في المنزل؟ إليكِ الطريقة الأصلية لتحضير الجندوفلي بطعم ولا أشهى، وبمكونات بسيطة موجودة في كل بيت، للشيف محمود العمدة .

المكونات لطريقة عمل الجندوفلي على أصوله

طريقة عمل الجندوفلي على أصوله

1 كيلو جندوفلي مغسول جيدًا ومنقوع في ماء وملح لمدة ساعة للتخلص من الرمل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زبدة

5 فصوص ثوم مفروم ناعم

1 ثمرة بصل صغيرة مفرومة

1 ثمرة فلفل حار اختياري

عصير 2 ليمونة

نصف كوب ماء أو شوربة سمك

رشة ملح وفلفل أسود

كزبرة خضراء مفرومة أو شبت للتزيين

طريقة عمل الجندوفلي على أصوله

طريقة عمل الجندوفلي على أصوله

بعد نقعه في الماء والملح، اغسليه جيدًا تحت الماء الجاري وتأكدي من التخلص من أي أوساخ أو رمال عالقة.

في حلة على نار متوسطة، ضعي الزيت أو الزبدة وأضيفي البصل المفروم، ثم الثوم وشوّحيهم حتى يبدأ اللون في التغير للذهبي.

أضيفي الفلفل الحار المفروم إذا كنتِ تحبين الطعم الحراق.

ضعي الجندوفلي فوق خليط الثوم والبصل، وقلّبيه برفق.

أضيفي الماء أو شوربة السمك، وغطّي الحلة واتركيها حوالي 7 إلى 10 دقائق على نار عالية.

سترين الصدَف يفتح، وهذا هو الدليل على نضجه. تجاهلي أي وحدات لم تفتح.

أطفئي النار وأضيفي عصير الليمون والكزبرة أو الشبت، وقلّبي بخفة.

طريقة عمل الجندوفلي على أصوله

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