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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 أبراج حياتها هتتغير للأفضل قريبا.. إنت منهم؟

الابراج
الابراج
حياة عبد العزيز

نمر جميعًا بأوقات نشعر فيها بالجمود ونتساءل متى ستظهر التغييرات الإيجابية أخيرًا إذا كنت تنتظر انفراجة، فيوجد ثلاثة أبراج ستشهد قريبًا نموًا شخصيًا ومهنيًا قويًا.

برج السرطان 

هذا وقت رائع للنمو الشخصي من خلال التعلم وتطوير الذات، قد تشعر بالإلهام للانضمام إلى دورة تدريبية قصيرة، أو حضور ورشة عمل، أو استعادة هواية قديمة، هذه الجهود الصغيرة قد تفتح لك آفاقًا واسعة في العمل. 

ما كنت تشعر به يومًا ما هواية ممتعة قد يصبح مهارة قيّمة تساعدك على التقدم في مسيرتك المهنية، في حياتك العاطفية، لا تكبت مشاعرك، كن منفتحًا وصادقًا، سواء كنت في علاقة أو أعزبًا. 

برج العذراء 

استعدوا لبعض التغييرات في العمل، قد يكون ذلك دورًا جديدًا، أو مهامًا مختلفة، أو حتى جدولًا زمنيًا جديدًا، مع أن التغيير قد يبدو مخيفًا في البداية، ركّزوا على الكلام الصادق بدلًا من قول الصواب في حياتكم الشخصية. 

برج الجوزاء 

لا يحتاج الحب إلى تصريحات صاخبة؛ إنه ينمو بهدوء فقط من خلال لطف وصمت، إذا كنت في علاقة، فتعلم أن ترى الجمال في اللحظات الصغيرة الصامتة. ابتسامة دافئة أو محادثة بسيطة قد تعني أكثر من مجرد لفتات كبيرة. 

أما في مجال العمل، فكن منفتحًا على النصيحة أو المساعدة، حتى لو جاءتك فجأة. 

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