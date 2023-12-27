طريقة عمل الجندوفلى الإسكندرانى

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل الجندوفلى الاسكندرانى ..

المقادير:

1 كيلوغرام محار بحري، جندوفلي

1/2 كوب بقدونس، مفروم

1/2 كوب كرفس، مفروم

1 بصل حجم كبير

2 ملعقة صغيره ثوم مهروس

3 طماطم

1 ملعقة كبيرة زيت

كمون ناعم

ملح

طريقة التحضير:

- يغسل محار الجندوفلى جيدا بالماء الدافي كويس جداا ثم يوضع فى اناء على النار ويضاف اليه 2 كوب ماء.

- يضاف اليه الكمون، البقدونس والكرفس والثوم والبصله مفرومة وقطع الطماطم.

- يقلب جيدا حتى 30 دقيقه ويراعى عدم اضافه ملح كثيراً لان الجندوفلى ينزل الملح فى الاناء يفضل اضافه الملح فى الاخر عندما تتفتح حبات الجندوفلى.

- عند النضج يوضع فى اناء بشوربته ويقدم او يرفع الجندوفلى من الشوربة ويقدم فى طبق والشوربه فى طبق اخر.

