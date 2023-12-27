طريقة عمل الجندوفلى الإسكندرانى

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل الجندوفلى الاسكندرانى ..
المقادير:
1 كيلوغرام محار بحري، جندوفلي
1/2 كوب بقدونس، مفروم
1/2 كوب كرفس، مفروم
1 بصل حجم كبير
2 ملعقة صغيره ثوم مهروس
3 طماطم
1 ملعقة كبيرة زيت
كمون ناعم
ملح
طريقة التحضير:
- يغسل محار الجندوفلى جيدا بالماء الدافي كويس جداا ثم يوضع فى اناء على النار ويضاف اليه 2 كوب ماء.
- يضاف اليه الكمون، البقدونس والكرفس والثوم والبصله مفرومة وقطع الطماطم.
- يقلب جيدا حتى 30 دقيقه ويراعى عدم اضافه ملح كثيراً لان الجندوفلى ينزل الملح فى الاناء يفضل اضافه الملح فى الاخر عندما تتفتح حبات الجندوفلى.
- عند النضج يوضع فى اناء بشوربته ويقدم او يرفع الجندوفلى من الشوربة ويقدم فى طبق والشوربه فى طبق اخر.