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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل الجندوفلى الإسكندرانى

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل الجندوفلى الاسكندرانى ..
المقادير:
   1 كيلوغرام محار بحري، جندوفلي
   1/2 كوب بقدونس، مفروم
   1/2 كوب كرفس، مفروم
   1 بصل حجم كبير
   2 ملعقة صغيره ثوم مهروس
   3 طماطم
   1 ملعقة كبيرة زيت
   كمون ناعم
   ملح

طريقة التحضير:
-    يغسل محار الجندوفلى جيدا بالماء الدافي كويس جداا ثم يوضع فى اناء على النار ويضاف اليه 2 كوب ماء.
-   يضاف اليه الكمون، البقدونس والكرفس والثوم والبصله مفرومة وقطع الطماطم.
 -  يقلب جيدا حتى 30 دقيقه ويراعى عدم اضافه ملح كثيراً لان الجندوفلى ينزل الملح فى الاناء يفضل اضافه الملح فى الاخر عندما تتفتح حبات الجندوفلى.
  - عند النضج يوضع فى اناء بشوربته ويقدم او يرفع الجندوفلى من الشوربة ويقدم فى طبق والشوربه فى طبق اخر.
 

طريقة عمل الجندوفلى

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