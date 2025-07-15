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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

6 طرق تجعل المسكنات تضرك بصمت.. تحذير خطير

المسكنات
المسكنات
حياة عبد العزيز

تناول المسكنات واحدة من أبرز العادات الخاطئة التي يفعلها الكثير من الأشخاص عند الشعور بأي ألم حتى وإن كان بسيطا، وبالرغم أنه يساعد على الشعور بالراحة لبعض الوقت إلا أن أضراره وخيمة لمدى الحياة.

وقال الدكتور سوميت كاباديا، جراح الأوعية الدموية وأخصائي دوالي الأوردة، قد تُلحق مسكنات الألم الضرر بالكبد دون علمك وفقا لموقع hindustantimes.

أضرار المسكنات 

1. خطر الجرعة الزائدة (خاصةً مع الباراسيتامول)
حتى تجاوز الحد اليومي الآمن قليلاً قد يؤدي إلى إرهاق الكبد.

2. ارتفاع إنزيمات الكبد
إن الاستخدام المنتظم لمسكنات الألم قد يؤدي إلى رفع إنزيمات الكبد بهدوء، مما يؤدي إلى إتلافها دون ظهور أعراض.

3. تطور الكبد الدهني
قد تساهم مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل الإيبوبروفين) في التهاب الكبد وتفاقم الكبد الدهني في بعض الحالات.

4. خطير مع الكحول
تناول مسكنات الألم بعد الشرب؟ مزيج قاتل لتسمم الكبد.

5. إخفاء الأعراض
تعالج الألم، وليس السبب، وتسمح للمشكلة الأساسية (والالتهاب) بالنمو بصمت.

6. فشل الكبد في الحالات القصوى
الإفراط المزمن في الاستخدام، وخاصة دون إشراف، يمكن أن يؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها.

حذّر الجراح قائلاً: "كبدك لا يصرخ إلا بعد أن يتألم. إنه يعمل بهدوء حتى يعجز عن العمل". واقترح ثلاث طرق لمنع مسكنات الألم من أن تصبح قاتلة صامتة للكبد:

ماذا تفعل بدلا من ذلك:

استخدم مسكنات الألم فقط عند الحاجة إليها حقًا
لا تتجاوز الجرعات الموصى بها أبدًا
استشر طبيبك دائمًا إذا كنت تتناولها بشكل متكرر

المسكنات اضرار المسكنات جراح الأوعية الدموية دوالي الأوردة

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