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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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5 أسباب تجعل النوم على الظهر سرًا لبشرة صحية ونضرة

5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة
5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة
رنا عصمت

قد يكون للنوم على الظهر فوائد لصحة البشرة، ولكن  هذه الوضعية ليست مناسبة للجميع، ومن فوائد النوم على الظهر للبشرة و نقدم لك فى هذا التقرير فوائد النوم على الظهر وفقا لموقع هيلثى..

5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة..

1- تقليل أو الوقاية من التجاعيد:

النوم على الجانب أو البطن قد يسبب ضغطًا وتمددًا للبشرة، مما يُسرّع من ظهور التجاعيد، ولكن النوم على الظهر هو الخيار الأفضل لتقليل هذه التأثيرات.

2- التحكم في حب الشباب:

النوم على وسادة غير نظيفة يزيد من التعرّض للزيوت والبكتيريا المتراكمة، وبالتالي قد يُفاقم من حب الشباب، وبالتالي فإن النوم على الظهر يساعد على منع تلامس الوجه مع غطاء الوسادة من الأساس.

3- تحسين تدفق الدم وتقليل الانتفاخات:

الدورة الدموية الجيدة تُغذي الجلد وتقلل من الانتفاخات، ويوصي بعض خبراء الأوعية الدموية بالنوم على الظهر لتعزيز تدفّق الدم.

لكن انتبه: هناك حالات طبية معينة مثل قصور القلب أو الحمل قد تجعل النوم على الظهر غير مناسب.

4- تعزيز فعالية روتين العناية بالبشرة:

ينصح أطباء الجلد وخبراء التجميل بتطبيق منتجات العناية بالبشرة قبل النوم بـ30 دقيقة على الأقل، والنوم على الظهر يُقلل من احتكاك الوجه بالوسادة، مما يحافظ على امتصاص المنتج واستفادة الجلد منه.

5- الوقاية من عدم تماثل ملامح الوجه:

الضغط المستمر على جهة واحدة من الوجه أثناء النوم قد يؤدي مع الوقت إلى اختلال التناسق في شكل الوجه، وأشارت بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يفضّلون النوم على جانب معين ظهرت لديهم تغيّرات واضحة حول منطقة العينين، لذا قد يكون النوم على الظهر خيارًا مفيدًا.

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