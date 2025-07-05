صداع الحر.. 6 أسباب غير متوقعة للمعاناة من هذه الأزمة

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الصداع خلال الصيف بسبب موجات الحر الشديد ويكون أشد من أنواع الصداع العادية ولايزول بالمسكنات.. فما السبب في الإصابة به؟!

ووفقا لما جاء في موقع continentalhospitals نكشف لكم أهن الأسباب الشائعة للصداع والدوار في الطقس الحار خلال فصل الصيف.



الجفاف



يُعدّ قلة شرب الماء أحد الأسباب الرئيسية لصداع الجفاف فعندما يُصاب الشخص بالجفاف، قد ينقبض دماغه أو يتقلص مؤقتًا، مما يُسبب الألم وعدم الراحة.

التعرض المباشر لأشعة الشمس



التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة قد يُسبب صداعًا ناتجًا عن التعرض لأشعة الشمس أو صداعًا حراريًا و تُوسّع الحرارة الأوعية الدموية في الدماغ، مما يؤدي إلى ألم نابض، وأحيانًا دوخة مرتبطة بالحرارة.

الإجهاد الحراري



تحدث هذه الحالة عندما يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء والأملاح عن طريق التعرق حيث تشمل أعراضها التعب، والارتباك، والضعف، والدوار، والصداع الناتج عن الحرارة.

اختلال توازن الإلكتروليت



عند التعرق المفرط، يفقد الجسم أيضًا معادن أساسية كالصوديوم والبوتاسيوم وقد يُسبب هذا الخلل خللًا في وظائف الأعصاب والعضلات، مسببًا الصداع في الطقس الحار والدوار .

ارتفاع درجة الحرارة وسوء التهوية



قد يؤدي التواجد في أماكن حارة وقليلة التهوية إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، مما قد يؤدي إلى أعراض ارتفاع الحرارة، مثل الدوخة والغثيان والصداع الصيفي.

الظروف الأساسية



قد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي زيادة في نوباته بسبب الحرارة ومحفزات الصداع النصفي، وخاصة خلال ذروة الصيف.