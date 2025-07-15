5 عادات يومية تحميك من السكتة القلبية

هناك ما يزيد على 7.6 مليون شخص يعيشون مع أمراض القلب والدورة الدموية في المملكة المتحدة، وفقا لمؤسسة القلب البريطانية، حيث تتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في أكثر من 170 ألف حالة وفاة سنويًا - أي ما يقرب من ربع إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا العام، حذرت مؤسسة القلب البريطانية من أن الوفيات الناجمة عن مشاكل القلب ارتفعت لأول مرة منذ 50 عاما، يمكن للعديد من الحالات أن تزيد من خطر إصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك زيادة الوزن أو ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

يمكن لبعض العادات أن تساهم أيضًا، بدءًا من التدخين وحتى قلة النشاط البدني.

ولكن كما أن نمط الحياة قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض، فإن إجراء تعديلات بسيطة عليه قد يزيد أيضًا من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويجعل قلبك صحيًا.

عادات تحميك من أمراض القلب

تتكون وصفة القلب السليم من عدد قليل من العادات المختلفة، وفقًا لممرضة القلب الكبيرة في مؤسسة القلب البريطانية روث جوس وأخصائي التغذية الكبير في المؤسسة الخيرية ديل ستانفورد.

يمكن أن يشمل ذلك احتساء القهوة، والانتباه إلى توقيت وجباتك - وكذلك محتواها - والعيش وفقًا لعبارة "الحركة دواء "، كما قال الخبراء لصحيفة الإندبندنت .

1. تحرك لمدة 30 دقيقة

وقالت روث: "مهما كان عمرك، فإن النشاط الآن سيكون له تأثير فوري على صحتك، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية.

2. راقب ما تأكله - ومتى

ما تأكله يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوصى ديل بالالتزام بتوازن صحي بين الكربوهيدرات والفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان والدهون غير المشبعة.

اختر أنواعًا كاملة من الخبز والمكرونة والحبوب، واشتمل على مصادر خالية من الدهون من البروتين - من قطع اللحوم غير الدهنية، إلى الأسماك والبيض والفاصوليا - في كل وجبة، واختر خيارات الألبان قليلة الدسم.

وأضافت أخصائية التغذية أن "الدهون تشكل أيضًا جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الصحي، ولكن اختر الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون أو زيت بذور اللفت ، والمكسرات والبذور، والأسماك الزيتية، والزيتون والأفوكادو".

3. تناول القهوة - ولكن ليس كثيرًا

إحدى الدراسات الرصدية وجدت أن تناول كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا قد يكون مفيدًا لك وقد يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بعدم شرب القهوة.

بالإضافة إلى الكافيين، تحتوي القهوة على البوليفينول الذي قد يساعد في تقليل الالتهابات الضارة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4. حافظ على رطوبة جسمك

التأكد من شرب الماء - بالإضافة إلى الشاي والقهوة والحليب قليل الدسم والعصير الخالي من السكر - يمكن أن يكون مفيدًا لقلبك.

"عندما تصاب بالجفاف، ينتقل قدر أقل من الدم حول الجسم"، وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية.

5. النوم الجيد

وأضافت روث أن الحصول على قسط كافٍ من النوم مهم أيضًا لصحة القلب والدورة الدموية.

وأوصت البالغين بأن يهدفوا إلى النوم لمدة تتراوح بين سبع إلى تسع ساعات كل ليلة، بما يتماشى مع توصيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية .

حذرت دراسة حديثة من أن ثلاث ليال فقط من النوم السيئ يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية - حتى بالنسبة للأشخاص "الأصحاء تمامًا".